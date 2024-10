Funghi e suino dei Nebrodi a Cesarò, il programma della sagra

Due fine settimana di degustazioni, stand di prodotti tipici, spettacoli e visite guidate

Al via il 19 e 20 ottobre, con replica il 26 e 27 ottobre, la sagra del suino nero e del fungo porcino dei Nebrodi a Cesarò. L’appuntamento annuale che apre le manifestazioni d’autunno sui monti siciliani ha negli anni visto arrivare sempre più visitatori nel borgo, per i due fine settimana gastronomici, ed è arrivato alla ventitreesima edizione.

Prodotti tipici e degustazioni

l progetto dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Katia Ceraldi è valorizzare ed esaltare sul piano enogastronomico, ma anche artistico e culturale i luoghi del borgo cesarese. Per questa ragione all’interno della sagra, oltre al suino nero e ai funghi porcini, che abbonderanno nei vari stand, sono previsti anche altri momenti molto attesi.



Spettacoli ed eventi

Nelle serate del 19 e del 26 andranno in scena rispettivamente lo spettacolo “Incontri d’Autunno” con Salvo La Rosa, Manlio Dovì e la partecipazione di Atmosfera Blu e, il sabato successivo, il concerto dei Matia Bazar Live Tour.

Nel fitto e variegato programma c’è spazio per escursioni nei luoghi caratteristici di Cesarò, esposizioni artistiche, sfilate con i carretti siciliani, canti popolari, mostre micologiche, show cooking e degustazioni, intrattenimento musicale e giochi per bambini. Il tutto è stato realizzabile grazie al sostegno dell’Ars e degli assessorati regionali all’Agricoltura e al Turismo.

23 edizioni di successo

“Sono ormai prossime le date dell’evento più atteso dell’anno – spiega la prima cittadina – La XXIII Sagra del suino nero e del fungo porcino dei Nebrodi sta per cominciare. Occasione straordinaria per valorizzare il territorio e i suoi prodotti enogastronomici ma anche per consentire ai cesaresi di esprimere il proprio attaccamento al territorio, tramite la propria partecipazione attiva”.

Le fa eco l’assessore comunale allo Sport, Turismo e Spettacolo, Alessandro Caputo. “Finalmente è giunta questa XXIII edizione della Sagra del suino nero e del fungo porcino dei Nebrodi – dichiara – un avvenimento importante per dare risalto non soltanto ai prodotti tipici ma anche alle bellezze del nostro territorio: Cesarò, piccolo borgo all’interno del parco dei Nebrodi.

Il taglio del nastro si svolgerà sabato 19 ottobre alle 12 alla villa Aldo Moro.