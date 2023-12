Che ci fa quella macchina in quel parcheggio? - Tempostretto

Anche in questo caso, di agenti della polizia municipale nemmeno l'ombra

Segnalazione whatsApp al 366.8726275: “Siamo sempre alle solite”.

In effetto capita spesso di ricevere segnalazioni di auto parcheggiate impropriamente negli stalli riservati a moto e sccoter. Se al legittimo disappunto dei proprietari di mezzi a due ruote si aggiungessero le multe della polizia municipale, questa ulteriore forma di inciviltà potrebbe scomparire. Ma, come sa anche il nuovo comandante Cannavò, in città di vigili in strada se ne vedono davvero pochi anche se rappresentano una voce significativa, pure sul piano economico, della struttura comunale.