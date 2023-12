Il comandante Cannavò: "Ho vissuto due giorni da turista e visto pochi vigili" - Tempostretto

Il nuovo comandante della polizia municipale torna su ciò che c'è da fare: "Ma con le poche risorse che abbiamo è normale doversi riorganizzare"

MESSINA – Aveva già annunciato “più agenti in strada“. Ora è tornato a dirlo anche durante l’incontro con i consiglieri della prima commissione “viabilità”, presieduta da Salvatore Papa. Il nuovo comandante della polizia municipale, Maurizio Cannavò, si è presentato rimarcando ciò che andrà fatto durante il suo mandato, con il prezioso supporto del commissario Giovanni Giardina, attuale comandante della polizia metropolitana.

Dall’incarico ai parcheggi in doppia fila

E dopo aver ascoltato gli auguri e le “richieste” dei consiglieri, Cannavò ha parlato, partendo dalle questioni legate al suo contratto e all’incarico a Ragusa: “Si è deciso di andare avanti con questo primo approccio per poi definire tutto tra qualche mese. I due sindaci si chiariranno e si deciderà. Ringrazio il sindaco Basile e tutti voi per la fiducia riposta in me”.

Poi ha proseguito: “Sui problemi, la sosta selvaggia, i commercianti abusivi e tante altre criticità come i parcheggi disabili occupati sono cose che riscontro anche in altre città. Dal mio punto di vista bisognerà intervenire su questo ma anche sulle barriere. Gli ambulanti abusivi? Una piaga che riguarda tutto il sud, dobbiamo fare qualcosa. Sui parcheggi in doppia fila sono d’accordo. Ho fatto il turista un paio di giorni e non ho visto vigili in strada, ne ho già parlato con Giardina. Abbiamo già fissato una riunione operativa sulla viabilità. Ma siamo pochi e questo è risaputo: con le risorse che abbiamo dobbiamo organizzarci. La riunione servirà a cambiare il modus operandi. Messina è una città con un flusso notevole di auto, anche per quelle che arrivano dai traghetti, uno degli obiettivi può essere cercare di aumentare lo scorrimento veloce. Forse togliere qualche semaforo potrebbe aiutare, ma non è direttamente ambito nostro e dovremo rapportarci con gli uffici”.