“Che confusione sulla richiesta di fondi per il Pagghiaru a Bordonaro”

Dopo un'interrogazione sull'impegno di spesa per 17mila alla parrocchia, il consigliere Gioveni contesta il chiarimento di Basile

MESSINA – Polemica tra il capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, e il sindaco Basile sulle mancate risposte alle sue interrogazioni. Ora il primo cittadino ha risposto in merito all’impegno di spesa di “17mila euro per compartecipazione con la parrocchia Santa Maria delle Grazie di Bordonaro”. E ha consegnato al consigliere una relazione dell’assessore alla Cultura e al Turismo, Enzo Caruso, facendo riferimento alla richiesta di fondi, da parte del parroco, per la festa del “Pagghiaru” a Bordonaro. E Basile ha inviato l’elenco delle spese. Ma Gioveni non è soddisfatto e presenta una nuova interrogazione.

Intanto, si è chiarito che si tratta della tradizionale festa e non di eventi in generale. Ma scrive il capogruppo: “Dopo la diffida al sindaco Basile da parte dell’assessorato regionale alle Autonomie locali, che avevo interpellato sulla mancata risposta a due mie interrogazioni, ieri mi è stata fornita risposta a una delle due. Tuttavia, nel merito, il riscontro all’interrogazione risulta del tutto incompleto e parecchio distorto rispetto all’originaria richiesta. Per tale motivo, già stamattina ho prodotto al sindaco le mie controdeduzioni e nuove richieste di produzione atti con una dettagliata nota”.

Gioveni: “Ecco cosa non mi convince sulla richiesta di fondi dal parrcoco”

Scrive Gioveni: “Non ho nulla in contrario allo svolgimento di eventi che possano in qualche modo favorire la crescita e lo sviluppo del territorio soprattutto in termini turistici. Ma non si può non ritenere assolutamente anomalo, inusuale e del tutto singolare il fatto che la determinazione dirigenziale non faccia inequivocabilmente riferimento a una richiesta chiara e netta della parrocchia “Santa Maria delle Grazie” di Bordonaro. Richiesta con cui viene presentata istanza all’amministrazione comunale di compartecipazione economica ai costi di organizzazione degli eventi in programma nel periodo ottobre e novembre 2024. ILl tutto per costi complessivi € 27.500,00”.

“Che confusione sui motivi della richiesta”

Aggiunge il consigliere: “A tutto questo si aggiunga il fatto che, sempre da quanto emerge dagli allegati al suo riscontro, il parroco di Bordonaro, nella sua seconda lettera pseudo “rettificatrice”, non fa assolutamente riferimento ad una ipotetica “integrazione” alla sua prima lettera del 29/10/2024, facendo intendere quasi come se quella fosse una sua prima istanza. E non richiama affatto quindi “l’invito dell’amministrazione” a presentare una richiesta per altri eventi che esulerebbero da questi ipotetici o presunti (poi appunto rivelatisi all’improvviso “errati”) da svolgersi nei mesi di ottobre e novembre 2024.

Peraltro, se il sottoscritto fosse malizioso (e certamente non lo è), si chiederebbe come sia possibile che un soggetto che intende avvalersi di una compartecipazione economica a cura di un ente pubblico, riesca a “confondersi” sui motivi della richiesta, passando nel giro di qualche giorno da “eventi generici da svolgersi a ottobre e novembre” ad altri più precisi e leggermente differiti nel tempo come un presepe vivente e “U Pagghiaru”. E ancora: l’assessore Caruso nella sua risposta allegata dichiara che, a seguito della rettifica del parroco, “il dirigente provvederà alla rettifica e all’integrazione della determina

precedente”.

Pertanto, il capogruppo chiede “che gli vengano fornite:

l’istanza scritta “errata” della Parrocchia “Santa Maria delle Grazie” di

Bordonaro protocollata al n. 342362 del 29/10/2024 con annesso il preventivo spese; la richiesta scritta di rettifica alla nota del 29/10/2024 del parroco che

l’amministrazione avrebbe indirizzato alla suddetta parrocchia; tutti gli atti richiesti con l’interrogazione del 21/11/2024 e dei quali a distanza (ad

oggi) di più di due mesi, non gli sono stati ancora prodotti”.

E cHIEDE di conoscere, infine, se e con i fondi Poc Metro “Sostegno Pmi card” utilizzati per gli eventi natalizi, siano stati finanziati analoghi eventi che hanno riguardato la parrocchia di Bordonaro”.

Ora si attende il nuovo chiarimento da parte del sindaco.