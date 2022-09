Che Notte d'Arte a Messina, piazze e palazzi diventano palcoscenici - Tempostretto

Sabato 17 e domenica 18 settembre con più di 300 artisti coinvolti nel centro storico

MESSINA – IV edizione di “Notte d’Arte” a Messina. In programma sabato 17 e domenica 18 settembre più di 300 artisti e il centro storico di Messina e che trasformerà piazze e palazzi storici in palcoscenici e luoghi aperti all’accoglienza di mostre, esibizioni e dibattiti culturali. La manifestazione è stata presentata questa mattina nella sala Giunta di Palazzo Zanca alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessore alla Cultura del Comune di Messina Vincenzo Caruso.

“La promozione di eventi culturali è perfettamente in linea con la visione dell’amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco – siamo lieti di offrire questa opportunità agli artisti”. “L’amministrazione è a fianco degli operatori della cultura – ha sottolieato l’assessore alla cultura – anche nell’ottica di generare lavoro e turismo”. La IV edizione di Notte d’Arte avrà come teme di ispirazione il tema della Gentilezza. L’evento è organizzato dall’associazione “Impronte”, presieduta da Marisa Arena con la direzione artistica affidata a Domenick J. Giliberto e Antonello Arena. Madrina dell’evento è l’attrice Daniela Conti.

Doppia inaugurazione all’Arcivescovado

Notte d’Arte si aprirà con una doppia inaugurazione: sabato alle 19 presso il chiostro dell’Arcivescovado e, subito dopo, alle 20 presso Palazzo Zanca. Finissage domenica 18, dalle 21 presso Piazza Unione Europea. I palazzi storici e istituzionali, le piazze e le strade interessati saranno Palazzo Zanca, Piazza Unione Europea, Palazzo dei Leoni, Galleria Vittorio Emanuele, via Cristoforo, Piazza Immacolata di Marmo, Piazza Duomo, Chiostri dell’Arcivescovado (via Primo settembre), via Cardines

“La nostra è una formula inclusiva – ha dichiarato il direttore artistico Giliberto – tutte le forme d’arte avranno il loro spazio: pittura, cinema, teatro, musica, fotografia, moda, libri, danza. Oltre 200 artisti, tra noti ed emergenti, saranno presenti per dare il loro contributo ed incontrare i cittadini”. “Tutto ciò che ci fa sentire vivi e che arricchisce la nostra anima si manifesterà nella nostra città – ha dichiarato Daniela Conti – il 17 e il 18 settembre uscite di casa e godetevi l’energia di Notte d’Arte” .