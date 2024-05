“Chi vuole il ponte deve votare Lega, Salvini è tenace” VIDEO

Il sottosegretario Durigon a Messina nella sede della Lega: "Centomila nuovi posti di lavoro con la grande opera". Al suo fianco il senatore Germanà

MESSINA – “Ha ragione Nino Germanà: il ponte è centrale per il sud e per avere un ruolo decisivo in Europa. Arriveranno centomila posti di lavoro e la tenacia del ministro Salvini consentirà che finalmente la grande opera si realizzi. Chi vuole il ponte sullo Stretto deve votare Lega alle Europee”. Tappa a Messina per il sottosegretario al Lavoro e commissario regionale della Lega Claudio Durigon. Prima un incontro a Ganzirri con i molluschicoltori e i pescatori dello Stretto per ascoltare le loro esigenze. E poi il senatore Durigon ha incontrato gli amministratori della Lega nella sede provinciale del partito in via Gasparro.

Al suo fianco, il senatore e commissario provinciale della Lega Nino Germanà, candidato alle Europee. “Non è pensabile che nel 2024 ci si sposti così dalla Calabria alla Sicilia. Davvero tremendo e l’impatto sul lavoro è davvero positivo. Si tratta di un ponte economico per l’Europa”, ha insistito Durigon.

