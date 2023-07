Chiede il biglietto al passeggero e viene aggredito, autista dell'Atm al pronto soccorso - Tempostretto

L'episodio è avvenuto a Giampilieri, di notte, ma non ha avuto conseguenze gravi. "Abbiamo bisogno di più tutele", dice un dipendente

MESSINA – Una corsa notturna a Giampilieri. L’autista dell’Atm fa una domanda di routine: “Il biglietto?”. Ma la richiesta provoca una reazione violenta da parte di un passeggero. Da qui urla, imprecazioni, un accenno d’aggressione e qualche pugno contro il divisorio. L’uomo, che aveva comunque il biglietto, è stato identificato dagli agenti della polizia municipale a Briga.

L’autista, per precauzione, è stato portato al pronto soccorso. E, tra i lavoratori dell’Atm, emerge la necessità, anche se non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali, di maggiori tutele. “Dobbiamo essere chiusi al sicuro dentro il posto di guida. Al collega è andata bene ma l’aggressione poteva essere ancora più violenta. E non si tratta di un primo episodio”, ci dice un conducente dell’Atm.