Chiede una sigaretta e prende a bottigliate il passante che si rifiuta, 45enne in carcere - Tempostretto

L'episodio a Messina, adesso per il responsabile la condanna è definitiva

L’episodio risale al 2014 ed è accaduto a Messina. Ora per il responsabile, un 45enne, è arrivato l’ordine di carcerazione, dopo che è diventata definitiva la condanna a 3 anni e 2 mesi per lesioni personali e rapina. Così ieri i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Barcellona hanno bussato alla sua residenza e lo hanno portato in carcere dove finirà di scontare la sua pena.

Nel settembre 2014 quando il marocchino, in una via del centro di Messina, dopo aver avvicinato un cittadino tunisino chiedendogli una sigaretta, al suo rifiuto di dargli anche alcuni spiccioli lo ha colpito in testa con una bottiglia, procurandogli lesioni e derubandolo del denaro che aveva addosso. Dopo gli accertamenti dell’Arma è stato individuato e denunciato.