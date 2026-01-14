 Serie D, il Milazzo si rinforza col centrocampista Silvestri

Serie D, il Milazzo si rinforza col centrocampista Silvestri

Simone Milioti

Serie D, il Milazzo si rinforza col centrocampista Silvestri

Tag:

mercoledì 14 Gennaio 2026 - 12:43

Dopo l'attaccante Galesio un nuovo colpo per mister Catalano in mezzo al campo

MILAZZO – La SS Milazzo comunica di aver acquisito il diritto ad avvalersi delle prestazioni sportive di Thomas Silvestri, centrocampista proveniente in prestito dal Cosenza. Il giocatore, nato a Roma il 19 gennaio 2006 è cresciuto nel settore giovanile della Lazio. Un percorso lungo cinque anni per Silvestri, che ha difeso la maglia biancoceleste fino alla categoria Under 18 indossando pure la fascia di capitano.

Il centrocampista successivamente si è legato al Cosenza, con cui è riuscito a mettersi in mostra nel campionato Primavera 2. Nel corso di questa stagione, inoltre, il giovane centrocampista è stato aggregato alla prima squadra per poi trasferirsi appunto a Milazzo.

Silvestri ha commentato così il suo arrivo in rossoblu: “Sono molto contento di questa opportunità e non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister e dei miei compagni. Arrivo in un club molto importante e voglio dare tutto l’aiuto possibile per raggiungere i nostri obiettivi”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Il primo Natale della nuova isola pedonale di Messina
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Floresta innevata al tramonto, il capolavoro del fotografo messinese Michele Ungaro
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED