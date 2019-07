Chiedono l'elemosina e gli rubano il portafogli. Due arresti - Tempostretto

Quando la vittima ha dato loro una moneta, due donne gli hanno rubato il portafogli e sono fuggite a bordo di un'auto guidata da un terzo complice

MESSINA – Hanno chiesto l’elemosina e, quando la vittima ha donato loro una moneta, gli hanno rubato il portafogli e sono scappate a bordo di un’auto guidata da un complice.

E’ accaduto ieri in centro città, poi i poliziotti delle Volanti hanno rintracciato l’auto in via Consolare Pompea e recuperato e riconsegnato la refurtiva: 150 euro in contanti, mentre il portafogli con i documenti era stato gettato in un cassonetto in viale della Libertà.

Una delle due donne, che aveva l’obbligo di dimora in provincia di Sassari, la 32enne Senada Husovic, è stata arrestata, mentre la sua complice incensurata denunciata. Arrestato anche il basista, il 26enne Valentino Milanovic, pure lui pregiudicato.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della caserma Calipari in attesa di direttissima prevista per stamani.