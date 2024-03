Direzione del maestro Michele Amoroso

In occasione dei 100 anni dalla morte di Gabriel Faurè, martedì 26 marzo alle ore 19 nella “Concattedrale SS. Salvatore”, in Via San Giovanni Bosco 54, si terrà il concerto ad ingresso gratuito organizzato dal Conservatorio Statale “Arcangelo Corelli” di Messina.

Si esibiranno “Orchestra e Coro del Conservatorio Arcangelo Corelli” – con la soprano Giulia Rappazzo, il baritono Giancarlo Cigala e la direzione del maestro Michele Amoroso.