La parrocchia di S. Agata accoglie il reliquiario della Madonna delle lacrime

MESSINA – Il reliquiario delle lacrime della Madonna di Siracusa si fermerà da domani (giovedì) a sabato nella parrocchia di S. Agata, nel pieno dei preparativi per la celebrazione del 135° anniversario della sua istituzione canonica, avvenuta il 7 dicembre del 1883 per decreto del cardinale Giuseppe Guardino, all’epoca arcivescovo di Messina. Il reliquiario sarà accompagnato dai missionari del santuario aretuseo.

“Per le lacrime della Madre c’è ancora speranza per i figli” è il tema della visita, tratto dalle parole di Papa Francesco e ricorda che guardando alla Madre del Signore necessariamente il cuore di ogni battezzato e di ogni uomo deve sentirsi rinfrancato nella fiducia e nella certezza che costruire un futuro migliore si può.

L’occasione darà a tutti l’opportunità di prepararsi spiritualmente alla festa dell’Immacolata la cui vigilia coincide con l’anniversario dell’istituzione ufficiale della parrocchia. Già avallata con delibera del Comune di Messina nel 1866, l’autonomia ecclesiastica dalla Parrocchia di Faro Superiore a lungo attesa, si avverò soltanto nel 1883 con la nomina da parte dell’arcivescovo Guarino del primo Cappellano curato di Sant’Agata nella persona di padre Pasquale Arena, a quel tempo Provinciale dei Francescani osservanti. Quello che era stato il titolo del Lebbrosario per gli uomini sino a quel momento, divenne pure l’appellativo della nuova Parrocchia eretta: “Sant’Agata dei Leprosi”, così intesa sino al grande sisma del 1908. Nutrito il programma previsto per la visita del reliquiario, che sarà accolto domani (giovedì) alle 17 nella piazza della Chiesa. Alle 18 seguirà la Santa Messa e alla 21,15 la proiezione del documentario sulla lacrimazione del 1953. Venerdì alle 10 e alle 16 è in programma la visita del reliquiario agli ammalati intervallata dalla visita degli scolari. Nel pomeriggio alle 17 il Rosario e a seguire l’incontro dei missionari con gruppi parrocchiale. Si concluderà alle 21, 15 con una veglia mariana. Sabato a mezzogiorno è prevista la recita dell’Angelus e nel pomeriggio un incontro con i bambini ed i ragazzo ai quali sarà proiettato il documentario (in forma breve). Si proseguirà con la catechesi mariana comunitaria (16,30), il Rosario e, alle 19,30 il saluto al reliquiario delle Lacrime.