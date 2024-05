Contesse, “un filo d’acqua in via Adolfo Celi per 18 famiglie”

Una cittadina: "Da tre giorni soffriamo ancora di più la carenza idrica". Segnaliamo ad Amam

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Da tempo abbiamo poca acqua in via Adolfo Celi n. 42, a Contesse. E da tre giorni nemmeno il solito filo d’acqua e ancora meno pressione nei rubinetti. Di solito la mettono alle 9 del mattino e dopo circa un’ora e mezza la tolgono. Non riusciamo neanche a usare la lavatrice, né a pulire come si deve. I serbatoi non si riempiono del tutto. Siamo 10 famiglie in una palazzina, e altre otto in un appartamento di fronte, che subiscono questa carenza idrica”.

Aggiunge la signora che ha fatto la segnalazione: “So che in altre zone vicine tolgono l’acqua nel primo o tardo pomeriggio. La nostra condizione è invece intollerabile. L’Amam a volte non risponde e quando gli addetti rispondono non sono mai risolutivi. Parlano di guasti ma non è possibile che ce ne siano da mesi. Non sappiamo più a chi rivolgerci per risolvere questa situazione e avere l’acqua”.

Abbiamo segnalato ad Amam.

