Meteo Messina: torna un po’ di stabilità ma nel weekend di nuovo rischio maltempo

Aria più temperata dall'oceano pulirà la volta celeste dalla polvere sahariana in sospensione.

MESSINA – La lunga fase sciroccale che ha caratterizzato buona parte della seconda decade di maggio, accompagnandosi anche a fasi di spiccata instabilità atmosferica, è ormai terminata. Nelle prossime ore si assisterà all’ingresso di più fresche correnti di origine atlantica, attraverso l’inserimento di una tesa ventilazione settentrionale che pulirà il cielo, determinando pure un calo delle temperature, dopo il brusco aumento del weekend. Dal punto di vista meteorologico, malgrado il rimescolamento della massa d’aria nei bassi strati, la situazione resterà sostanzialmente invariata, con un debole promontorio anticiclonico in quota che finalmente garantirà una maggiore stabilità, con cieli maggiormente sereni, alternati a qualche passaggio nuvoloso, causa l’arrivo di aria secca in quota, dalle medie latitudini dell’oceano Atlantico (dai luoghi dove staziona il celebre anticiclone delle Azzorre).

Martedì 21 maggio 2024

Avremo una giornata caratterizzata da un cielo poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso a ridosso dell’area dello Stretto di Messina. Nel corso del pomeriggio e della serata avremo ampi spazi di cielo sereno, salvo qualche cumulo o stratocumulo di passaggio sullo Stretto di Messina. La ventilazione da N-NW, oltre a pulire la coltre celeste dal pulviscolo sahariano, spirerà con raffiche che potranno superare la soglia dei 40/50 km/h, specie sulla bocca sud dello Stretto e lato ionico. Le temperature massime raggiungeranno valori di +23°C +24°C, minime sui +16°C. Mari poco mossi, mosso il Tirreno.

Mercoledì 22 maggio 2024

Giornata all’insegna di un cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con qualche nube in più che nel corso della giornata potrebbe interessare il settore più meridionale della provincia, senza pero apportare fenomeni. In serata ampi rasserenamenti ovunque. Venti deboli settentrionali, con prevalenza delle brezze sulle coste. Temperature massime sui +24°C, minime sui +18°C a livello del mare. I mari di conseguenza si presenteranno poco mossi, quasi calmo lo Stretto di Messina.

Giovedì 23 maggio 2024

Il promontorio anticiclonico in quota assicurerà ancora tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche nuvola stratificata di passaggio. Il tempo sarà prevalentemente soleggiato, con temperature massime attese in aumento, a causa della ventilazione debole e dell’incremento della radiazione solare, molto intensa in questo periodo dell’anno. In città si tornerà a superare la soglia dei +25°C, minime sui +18°C. Venti molto deboli, a regime di brezza. Mari da quasi calmi a poco mossi.

Possibili temporali nel weekend?

Il modello europeo ECMWF intravede la possibilità dell’isolamento di una goccia fredda per il weekend sui mari dell’Italia meridionale. Ciò potrebbe comportare una nuova fase d’instabilità, anche per Calabria e Sicilia, con il rischio di vedere piogge e temporali a macchia di leopardo proprio a cavallo del fine settimana. Gli altri modelli per il momento vedono solo un po’ d’instabilità pomeridiana, con la possibilità di improvvisi temporali di calore, relegati nelle aree più interne. Non ci resta che tenerci aggiornati nei prossimi giorni per eventuali conferme.