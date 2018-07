S. Teresa. Il Nunzio in El Salvador Gangemi in visita alla Madonna del Carmelo

S. TERESA. Sarà il Vescovo monsignor Santo Rocco Gangemi, Nunzio apostolico in El Salvador a presiedere domani (sabato) la solenne concelebrazione Eucaristica a ricordo del 60° anniversario dell’Elevazione della Chiesa del Carmine a Santuario e dell’incoronazione del simulacro della Patrona. Il prelato, titolare di Umbriatico e già Nunzio Apostolico in Guinea e Mali, sarà presente a Santa Teresa nella prima delle tre giornate in cui culminano i solenni festeggiamenti in onore della Patrona di Santa Teresa.

Come da tradizione sarà il sagrato del Santuario ad ospitare la celebrazione delle ore 19, durante la quale verrà anche impartito il sacramento dell’Unzione degli infermi agli ammalati. Domenica 15, vigilia della festa, celebrazioni eucaristiche alle 7, alle 9.30 e alle 19.00; quest’ultima presieduta dal vicario foraneo, don Angelo Isaja.

Lunedì 16 luglio, solennità della Vergine del Carmelo, apertura delle porte del Santuario alle ore 5.25 e celebrazioni eucaristiche alle 6, 7, 8 e 9. Alle 10.30 il Solenne Pontificale Presieduto da mons. Cesare Di Pietro, vescovo ausiliare, animato dalla locale Schola Cantorum, con la partecipazione dei sacerdoti del comprensorio e delle autorità civili e militari. Durante la celebrazione, il sindaco, Danilo Lo Giudice, dopo aver dato lettura dell’atto di affidamento di Santa Teresa alla Madonna del Carmelo consegnerà le chiavi della Città alla Patrona. Alle 18 la solenne processione col venerato simulacro della Madonna per le vie della Città; a chiusura dei festeggiamenti il tradizionale spettacolo pirotecnico dalla spiaggia.