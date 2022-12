"Chistu è lu munnu", il rap in siciliano di George: "Scrivere aiuta a scandire i battiti della vita" - Tempostretto

Nuovo brano prodotto dalla Enzone Records di Fiumedinisi

Nuovo singolo prodotto dalla Enzone Records, etichetta discografica con base a Fiumedinisi. “Chistu è lu munnu” è il brano di George, che racconta un sentire interiore, un dialogo aperto con cui l’artista originario di Licata tira fuori le sue emozioni. Il dialetto siciliano sottolinea ogni singola frase dandole un peso specifico, proprio come facevano i cantastorie. E come tale offre la possibilità a chi ascolta di entrare in un mondo in cui sentirsi rappresentato. L’autore della musica è Peppe Barbera (Nose), che ha anche registrato e mixato il brano all’Eyeandear studio di Fiumedinisi.

George, nome d’arte Dario Giuseppe Musso, fin da piccolo è affascinato dal mistero della vita e dell’arte che ne riflette il significato e così si avvicina al mondo della musica e inizia a studiare i testi dei grandi autori. La sua terra, quella agrigentina è stata per lui benedizione e condanna. Se da una parte la sua sicilianità lo ha reso curioso, profondo e aperto al prossimo, dall’altra il provincialismo della sua terra lo ha portato alla ricerca di un nuovo percorso e ad un’evoluzione personale e professionale. A 19 anni, dopo aver ottenuto la maturità scientifica, si è trasferito in Emilia Romagna, dove ha conosciuto il rap e ha condiviso la sua passione. “Non ho mai avuto in me la concezione che la musica potesse diventare esclusivamente il mezzo che mi veicolasse, a rischio stesso di scavalcarla – racconta – mi sono sempre considerato un modesto artigiano della metrica; scrivere è come un passatempo che ci aiuta a scandire i battiti della vita con maggiore amore“. Dario, infatti, considera la musica un hobby che ama e non una professione. Lavora infatti come direttore commerciale dell’Avezzano Calcio.