Chiusura galleria della Liminia. Cisl: "Ridurre disagi per cittadini e interventi in tempi brevi" - Tempostretto

Con la chiusura per 20 mesi della galleria della Limina, i centri della costa ionica reggina saranno enormemente penalizzati

Con la chiusura per 20 mesi, della galleria della Limina a partire dal prossimo dicembre di quest’anno a causa di lavori non più procrastinabili da parte di Anas, i centri della costa ionica reggina saranno enormemente penalizzati dalla chiusura della strada statale Jonio-Tirreno, la maggiore via di comunicazione sia commerciale che turistica dell’intera area. Un periodo di tempo che rischia di far tornare indietro di almeno trent’anni, un intero territorio.

Un problema che nonostante le rassicurazioni da parte della Regione Calabria che ha assicurato il potenziamento dei collegamenti ferroviari per ovviare al problema, preoccupa i sindaci dei comuni interessati. Nei giorni corsi il segretario generale della Cisl, Tonino Russo, e quello dell’Usi Cisl di Reggio Calabria, Romolo Piscioneri, hanno incontrato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

“Come Cisl riteniamo che la sicurezza di un’arteria stradale sia una priorità, ma che per raggiungere tale obiettivo non si possano privare due aree, il Tirreno e lo Ionio del Reggino, dell’unica strada di collegamento veloce”. E’ quanto hanno dichiarato i due segretari Russo e Piscioneri. “Per la realizzazione dell’opera vanno, dunque, individuate tutte le soluzioni tecniche che possano consentire di ridurre i disagi e completare gli interventi nei tempi più brevi, con turni h24, con l’impiego di mezzi e maestranze straordinari, sull’esempio di quanto avvenuto a Genova per la realizzazione del nuovo Ponte Morandi dopo il crollo della precedente struttura.

Oltre alla velocizzazione dei tempi di realizzazione e rifacimento dell’opera, occorre con una certa urgenza rivedere la viabilità e organizzare possibili lavori di messa in sicurezza sulla vecchia via di collegamento Mammola-Limina, ex strada statale 281, oggi provinciale 5, utile a non isolare le comunità sia della Locride sia della Tirrenica e mantenere per quanto possibile una certa vivacità economica e sociale delle comunità interessate. Inoltre, c’è l’esigenza di rafforzare i collegamenti con i treni sulla tratta ferroviaria Catanzaro-Reggio Calabria.

Nello stesso tempo – concludono Russo e Piscioneri –, riteniamo urgente un incontro sul tema con il Presidente Occhiuto, al fine di trovare soluzioni che riducano i disagi per i cittadini e che non facciano tornare indietro, a 30 anni fa, le lancette dell’orologio per la mobilità di quel territorio”.