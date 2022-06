"Ciak, si scrive!", studenti del Classico di S. Teresa diventano critici cinematografici - Tempostretto

Grazie al progetto del Cinit, la III B ha appreso le tecniche e i linguaggi multimediali del cinema

S. TERESA – A conclusione del Pcto della classe 3 B del Liceo Classico dell’Iss Caminiti-Trimarchi, è stato presentato il progetto “Ciak, si scrive!” che ha coinvolto per un biennio sulla storia, sulle tecniche e sui linguaggi multimediali del cinema, nonché sulla analisi di lettura e critica cinematografiche. I 22 alunni hanno presentato gli argomenti del corso e, individualmente, la propria filmografia tematica, sviluppata sulla base degli interessi personali, su temi storici, sociali, ambientali e di genere, ed evidenziato il rapporto tra letteratura e cinema con particolare riguardo al neorealismo.

Nell’arco dei due anni hanno visionato circa 250 film e recensito oltre 100 pellicole, realizzando foto-storie, un videoclip su “Liberi di scegliere” e partecipato a concorsi nazionali di critica (Premio Nazionale “Miccichè”) ottenendo un primo premio e ottimi piazzamenti. Sono stati accompagnati in questo percorso dagli esperti del Cinit – Cineforum Italiano: Massimo Caminiti, tutor esterno, Fabrizio Sergi, regista, Marco Vanelli, direttore della rivista “Cabiria”, Massimo Nardin, docente universitario, Orazio Leotta, direttore di “Cin&media” e Giuseppe Barbanti, direttore di nonsolocinema.it. Il tutor scolastico, Patrizia Itri, alla presenza del dirigente scolastico, Manuela Raneri, e del coordinatore generale, Carmelo Ucchino, ha esposto il percorso svolto con il Cinit. La dirigente Raneri si è complimentata per la preparazione in ambito cinematografico raggiunta dalla classe.