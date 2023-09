"Ciao anima bella": l'ultimo saluto a Nino Donato, l'ufficiale morto tragicamente a Salerno VIDEO - Tempostretto

La funzione religiosa è stata presieduta da padre Gaetano Tripodo. Struggenti le lettere della sorella e della fidanzata. Il picchetto ha accolto la salma in piazza al termine della messa

MESSINA – “Ciao anima bella”. La comunità di Ganzirri ha dato l’ultimo saluto oggi pomeriggio a Nino Donato, il giovane che ha perso la vita sul posto di lavoro, travolto da un trattore in retromarcia mentre saliva a bordo della Cartour. La tragedia si è consumata a Salerno. Padre Gaetano Tripodo ha celebrato la funzione religiosa che ha avuto luogo nella chiesa parrocchiale di S. Nicola di Bari. Gremita. Ed avvolta in un surreale silenzio. Struggenti le lettere della sorella e della fidanzata, Fiamma. Un picchetto di compagni (si era diplomato al Caio Duilio) ha accolto la salma al termine delle esequie, nello spiazzo antistante la chiesa. Un giorno triste e di dolore infinito per tutta la città. In particolare a Ganzirri, dove Antonio è cresciuto ed era ben voluto da tutti. Il mare la sua vita, il calcio la sua passione. E tanti sogni nel cassetto. Spezzati in modo crudele. “Ciao anima bella”.