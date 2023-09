La morte di Nino Donato, "una tragedia immane, Messina perde un giovane brillante" - Tempostretto

Cartour ricorda il 29enne vittima di un incidente nel porto di Salerno

“E’ una tragedia immane quella che ha colpito Caronte & Tourist, Cartour, Caronte & Tourist Isole Minori e tutti i collaboratori marittimi e di terra. Un ragazzo, uno tra i più giovani, brillanti e volenterosi dei nostri ufficiali ha perso la vita a causa di un incidente assurdo, vittima di un trattore in manovra su una banchina”. In una nota le Cartour ricorda Nino Donato, secondo ufficiale in servizio sulla Cartour Delta morto nel primo pomeriggio di oggi su una banchina del porto di Salerno.

“Antonino – dice Cartour – era con noi dal 2017. Con noi aveva iniziato un cammino professionale che da allievo ufficiale lo aveva già visto indossare le mostrine di Secondo Ufficiale e che per lui prometteva solo altri bei successi. Un destino cinico e crudele ha tuttavia deciso diversamente. Noi ricorderemo Antonino come tutti quelli che lo hanno conosciuto lo ricorderanno: come un ragazzo solare, generoso, sempre disponibile, da tutti apprezzato e ben voluto. E saremo vicini alla sua famiglia, che sappiamo annichilita dal dolore, quale ulteriore estremo atto di affetto e riconoscenza per un ragazzo che troppo presto ha lasciato noi, i suoi colleghi e il mondo degli uomini”.

“Il nostro pensiero e le nostre preghiere – conclude la nota di Cartour – vanno in questo momento anche alla seconda vittima dell’incidente di stamane, un altro giovanissimo Ufficiale, che lotta per la vita in ospedale. Doveva essere una giornata come tutte le altre. Troppo dolore, invece”.

Mega: “Oggi giorno triste per la portualità italiana”

“Tutta la comunità portuale messinese è profondamente addolorata per l’incidente occorso nel porto di Salerno che ha causato la morte del secondo ufficiale della m/n Cartour Delta Antonio Donato e il ferimento di un collega, entrambi giovani concittadini della città dello Stretto. “Alle famiglie, alla marineria tutta ed all’operatore Caronte&Tourist giungano i sentimenti più sinceri della vicinanza e del cordoglio mio personale e dei colleghi dei porti dello Stretto” afferma il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Mario Mega che, appena saputa la notizia, ha subito sentito il Presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale Andrea Annunziata con il quale è in continuo contatto per aggiornamenti sulle condizioni del giovane marittimo ferito.

Il presidente Mega ha poi aggiunto “Oggi è un altro giorno triste per la portualità italiana che piange in troppe occasioni vittime sul lavoro. Nonostante gli sforzi di tutti queste tragedie non diminuiscono e questo deve spingerci ad impegnarci sempre di più con azioni preventive e di controllo. Nei prossimi giorni convocheremo d’urgenza il Comitato di igiene e sicurezza portuale per discutere quali iniziative adottare per evitare che questi tragici incidenti possano verificarsi anche nei nostri scali”.

Il cordoglio di Matilde Siracusano

“Ancora una giornata funestata da tragici incidenti sul lavoro. Questa volta a perdere la vita, nel porto di Salerno, è stato un giovane ufficiale messinese, rimasto schiacciato da un trattore mentre lavorava a bordo di una nave della Caronte & Tourist. Un secondo ufficiale è rimasto gravemente ferito, ed è ricoverato presso l’ospedale della città campana. Sincero cordoglio per questo grave lutto e vicinanza alla famiglia della vittima”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia.