“Ciao Eliseo”, la commozione a Messina per la morte di Scarcella

Da UniMe ai cittadini, tanti i messaggi per il maestro d'arti marziali, vittima dell'incidente stradale di mercoledì sera

MESSINA – “Oggi è un giorno triste per noi. La Ssd UniMe, in tutte le sue componenti, piange la scomparsa del nostro istruttore e tecnico Eliseo Scarcella, scomparso tragicamente in un incidente stradale avvenuto ieri sera. Vicini nel dolore, porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia”. Così la Società sportiva dilettantistica dell’Università di Messina. Non caso sono state sospese tutto il giorno le attività programmate a Palazzo Mariani, mentre le attività della Cittadella sportiva universitaria fino alle 14 sempre di oggi.

In generale, è stato il giorno della commozione sui social e in città per la morte del maestro d’arti marziali, che insegnava le strategie di difesa personale. Ed era un faro nel mondo sportivo. Anche la professoressa Giovanna Spatari ha espresso il cordoglio dell’Ateneo: “La rettrice, a nome di tutta la comunità accademica, esprime profondo dolore per la tragica scomparsa di Eliseo Scarcella, maestro di arti marziali e direttore tecnico della palestra di Palazzo Mariani”,

“Addio maestro”

Tanti i messaggi come questo: “Il destino è veramente indegno certe volte. Indegno e cattivo perché porta via da questo mondo persone belle, buone, generose, disponibili. Eliseo Scarcella era una di queste persone. Addio maestro, sei stato fondamentale nella crescita sportiva ed educativa di mia figlia. Adesso andrai ad allenare gli angeli”.

“Caro maestro Eliseo Scarcella, hai cresciuto tanti di noi, ci hai insegnato i tuoi valori e ci hai reso persone migliori, mi hai scritto sabato prendendomi in giro che mi sto facendo vecchio…. Sei parte del mio cuore e lo sarai per sempre. Grazie per tutto quello che sei stato e sarai per sempre, veglia su di noi e sulla tua splendida famiglia, ti voglio bene maestro del mio cuore”.

E Nino Micali: “Ieri sera in un tragico incidente è morto Eliseo Scarcella, conosciuto e accolto nella famiglia del Cus, durante i miei sette anni di presidenza. Già uomo di sport, penso che quegli anni gli siano serviti a completare il suo percorso sportivo e la sua formazione in ambito professionale. Testardamente in età avanzata si era laureato in Scienze motorie Sport e Salute, coronando una vita di sacrifici dedicata alla famiglia e allo sport. Eliseo era un uomo di grande generosità, un compagnone nella vita di tutti giorni, ma forte e severo nello svolgimento del suo lavoro. Di lui mi piace ricordare i momenti trascorsi insieme e non sono stati solo quelli legati allo sport. Oltre ad essere una buona forchetta, era un eccezionale cuoco. Eliseo non faceva mai mancare il suo contributo nell’organizzazione generale delle attività in cittadella. Era apprezzato anche da tutti i settori sportivi del Cus che, a turno, si avvalevano delle sue competenze in materia di preparazione atletica e potenziamento fisico. Alla famiglia le mie più sentite condoglianze”.

“Ciao Eliseo. Sei stato una colonna portante per il nostro paese (probabilmente Giampilieri, n.d.r.), eri una persona rispettata da tutti. Siamo cresciuti nello stesso quartiere, nella stessa traversa e ricordo quando si giocava “dal lato di sotto” delle nostre case …. Ricordo che quando c’era un problema, si correva da te, tutti in paese venivano da te per i loro problemi e tu pronto a risolvere tutto per tutti. Tutti ti rispettavano perché eri una persona buona. Tutti ti ricorderanno per le buone azioni e la disponibilità. Tutti ancora ti rispetteranno e ricorderanno per quello che eri… che sei. Spero che tu possa ancora proteggerci e proteggere la tua famiglia anche da lassù. Ti ricorderemo sempre”.

Articoli correlati