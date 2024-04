“Ciatu mei” arriva in libreria: è il nuovo romanzo della messinese Stefania Tedesco

L'autrice torna con una nuova indagine di Cecilia Orlandi e del commissariato di Roccia Marina

MESSINA – L’autrice messinese Stefania Tedesco torna in libreria con una nuova indagine di Cecilia Orlandi. Come Tempostretto aveva anticipato in una lunga intervista alla scrittrice, il libro “Ciatu mei“, edito da Scatole Parlanti, arriva in libreria ed è la seconda storia con protagonista il commissariato di Roccia Marina, dopo la pubblicazione di “Nuvole grigie”. Stefania Tedesco, scrittrice ed editor, durante l’intervista aveva raccontato il processo creativo durato diversi mesi alla base di “Ciatu Mei”, senza svelare troppi dettagli della storia.

La trama di “Ciatu mei”

Dopo “Nuvole grigie”, una nuova e intricata indagine per Cecilia Orlandi e il suo commissariato a Roccia Marina, un paesino immaginario della provincia di Cosenza. Le attività di spaccio del giovane Beniamino Gallo, detto Mino, arrivano alle orecchie del commissario Cecilia Orlandi attraverso un’informale richiesta d’aiuto da parte del figlio dell’ex collega Vincenzo “Uccio” Ingemi, oggi ristoratore e spalla di supporto per Cecilia. Ma quello che in apparenza sembra essere un lavoro di routine si rivela una scatola cinese: infatti, con la scomparsa di Mino e il successivo ritrovamento del suo cadavere, Cecilia, affiancata dalla sua squadra e dal sostituto procuratore Renato Serra, si ritrova ad affrontare una serie di indagini a catena che si ramificano, affondando le radici nella criminalità organizzata e che condurranno a risvolti anche drammatici. Inoltre, l’arrivo del nuovo commissario della Polizia Scientifica Valerio Mascaro metterà ulteriormente a dura prova la (già poca) pazienza di Cecilia. La monotonia della vita privata del commissario, tutta casa, libri e gatto, viene scossa emotivamente: continua a combattere con il suo disturbo alimentare che l’accompagna dall’adolescenza, il rapporto con la famiglia adottiva a Messina è sempre delicato, il legame con Renato Serra continua tra alti e bassi, e una voce dal passato la obbligherà a fare i conti con una nuova e dolorosa consapevolezza.

Il 18 aprile alla libreria la Gilda dei Narratori si terrà la presentazione del romanzo. A dialogare con l’autrice Stefania Tedesco sarà il giornalista di Tempostretto Giuseppe Fontana.