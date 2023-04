Cibo, musica e tradizioni. Dopo Messina, 5 giorni di "Patti Street Food Fest" - Tempostretto

Da venerdì 21 alle 18 e fino al 25 aprile, nello stile della manifestazione messinese

PATTI – Bracioleone è arrivato a Patti. La mascotte del ‘Messina Street Food Fest’, format ideato da Alberto Palella, amministratore unico di ‘Eventivamente srl’, sarà per cinque giorni nel Comune tirrenico per la prima edizione del ‘Patti Street Food’ – Sapori di Primavera”. Tra cibo, tradizioni e musica. Da venerdì 21 alle 18 e fino al 25 aprile, con l’inaugurazione del village in via Capitano Filippo Zuccarello a Patti Marina, l’area si popolerà nello stile della manifestazione messinese.

L’iniziativa è stata presentata (nella foto) nella sede distaccata del Comune dal sindaco di Patti Gianluca Bonsignore, da Alberto Palella e Andrea Ipsaro Passione, responsabile eventi all’interno del ‘Messina Street Food Fest’.

“A proposito di cibo – ha esordito il sindaco Gianluca Bonsignore in apertura della conferenza stampa – sono dell’avviso che il più grande nutrimento per una comunità è quando la comunità stessa si alimenta della medesima sinergia e delle giuste collaborazioni. Quella che è nata con Alberto Palella e Nico Giuttari, dell’Associazione ‘Terra Sole’, e che darà vita alla prima edizione del ‘Patti Street Food’ – Sapori di Sicilia, è una collaborazione di grande valore. Sono convinto che il territorio avrà un’importante visibilità e l’evento sarà apprezzato dai pattesi, e non solo”.

Alberto Palella ha spiegato i motivi e i numeri dell’evento di Patti: “Organizzare lo Street Food, sul format di quanto ideato a Messina, in questo Comune, significa proporci in un’area storica e bellissima del comprensorio messinese. Siamo contenti di quello che sta nascendo qui grazie alla collaborazione con l’Associazione ‘Terra Sole’ e il Comune di Patti: saranno 28 gli operatori del gusto presenti*, anche locali che si sono messi in gioco preparando delle proposte gastronomiche molto originali che ci hanno piacevolmente sorpreso; in più, presenti nel village, quattro postazioni beverage di birre artigianali. Da segnalare, inoltre – sottolinea Palella – una selezione di specialità pensate per chi è affetto da celiachia. Una delle novità è quella di un gruppo di commercianti, i quali hanno deciso di rimanere aperti durante le ore notturne della manifestazione. Questo è un segnale importante su come viene accolta la nostra iniziativa – osserva l’amministratore unico di ‘Eventivamente’ – pensata per dare un supporto al tessuto economico locale: anzi, ci farebbe piacere che altri commercianti prolungassero l’orario di apertura”.

Dell’altra novità parla Andrea Ipsaro Passione: “A Patti inauguriamo una partnership con il gruppo di ‘Italy Food Porn Sicilia’, appartenente al gruppo ‘Italy Food Porn’, fortissima azienda di social media marketing con la sua rete di blogger in tutta Italia. Loro valorizzano sì il cibo di strada, ma anche le realtà locali, borghi e città, dove si ospitano gli eventi. ‘Italy Food Porn Sicilia’ ci seguirà con Lorenzo Tripi, responsabile di @italyfoodprnsicily e la collaborazione proseguirà nelle prossime manifestazioni”.

Nello stile del format di ‘Eventivamente’ nelle casette del food sarà possibile assaggiare le tradizioni siciliane più tipiche, ma anche contaminazioni gastronomiche tra diverse regioni italiane, con alcune sfumature di internazionalità; spazio, infine, allo spettacolo con un calendario di esibizioni live di band musicali e dj set.

‘Patti Street Food’ – Sapori di primavera nasce grazie alla disponibilità dell’Associazione ‘Terra Sole’, con il contributo dell’assessorato regionale all’Agricoltura della Regione Siciliana, in collaborazione con il Comune di Patti, il patrocinio di Confesercenti Messina e vari sponsor.

Il programma

GLI ORARI – Il village del ‘Patti Street Food’ – Sapori di primavera è open da venerdì 21 (dalle 18 – all’1); sabato 22 (18 – 1); domenica 23 (11.30 – 15.30 – 18 – 1); lunedì 24 (18 – 1); martedì 25 (11.30 – 15.30 – 18 – 1).

LIVE E DJ SET – Venerdì: ore 18 Dj – ore 22 c/o Papilla ‘La soluzione’ live band ore 22 c/o ‘That’s Amore Match Music’ live band.

Sabato 22: ore 18 – 1 Dj set con Valerio Cafeo.ì

Domenica 23: ore 11 – 15 Dj set