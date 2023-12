Cicala lancia la piattaforma "Il cassetto del contribuente" - Tempostretto

L'assessore con delega ai Tributi: "In tempo reale si potrà consultare la propria posizione e pagare". Aggiornamenti anche su Tari e nuovo Palagiustizia

MESSINA – “Il cassetto del contribuente”. Nel bilancio di fine anno, l’assessore con delega ai Tributi Roberto Cicala ha messo in rilievo una novità: “Continua l’impegno per l’informatizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione. Il 28 dicembre lanceremo una piattaforma on line nella quale ognuno vedrà la situazione in tempo reale riguardo Imu, Tari e multe. Si potrà scaricare il documento, verificare la propria posizione e pagare direttamente”.

Durante l’incontro della Giunta Basile con la stampa, l’assessore ha aggiunto: “Per il contenzioso, abbiamo lavorato sul Piano di riequilibrio, con il sindaco, e ci sono state quasi 400 delibere di debiti fuori bilancio e riconosciuti oltre 12 milioni e mezzo, rispettando il nostro programma. Per tributi e contrasto all’evasione, scommettiamo sul far pagare tutti per pagare meno. Abbiamo lo studio sulla tax gap della Tari e il prossimo anno vedremo i frutti. Abbiamo promesso che ridurremo la Tari del 30 per cento e, nella prossima bolletta del 2024, riusciremo, con molte probabilità, a mantenere la promessa. Dopo 30 anni, a gennaio 2025 consegneremo infine il secondo Palagiustizia grazie a un’attività congiunta con Maurizio Cacace, presidente della Patrimonio Messina Spa, e l’assessore Salvatore Mondello”.

Cicala ha le seguenti deleghe: Contenzioso; Contrasto all’evasione ed elusione tributaria locale; gestione e valorizzazione del Patrimonio comunale e Rapporti con Patrimonio Messina SpA; Informatizzazione e Digitalizzazione della pubblica amministrazione e del gruppo locale; Servizi informativi e tecnologici.

Articoli correlati