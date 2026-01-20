 Ciclone Harry a Messina, "massima prudenza nella zona sud"

Marco Olivieri

Ciclone Harry a Messina, “massima prudenza nella zona sud”

martedì 20 Gennaio 2026 - 07:00

Allerta rossa in città e provincia. Onde fino a 7 metri nelle previsioni. Attenzione alle aree più esposte e invito a "valutare di spostarsi temporaneamente"

MESSINA – Sarà una giornata lunga quella di oggi nel segno dell’allerta rossa a Messina e nel territorio metropolitano. L’arrivo del ciclone Harry crea grande attenzione alla zona sud della città e ionica. “Si prevedono un forte fronte burrascoso e onde che potrebbero arrivare anche a sette metri. Abbiamo contattato gli abitanti, che invitiamo a valutare di allontanarsi temporaneamente dalle loro abitazioni. Le zone più delicate sono soprattutto quelle di alcune aree come Giampilieri, Mili Moleti, Ponte Schiavo”, ha comunicato il sindaco Federico Basile ieri in un incontro stampa al Coc, Centro operativo comunale. Nessun divieto, precisa il primo cittadino. Il Comune però invita ad allontanarsi dall’area fronte mare e, per chi volesse farlo, Palazzo Zanca è operativa con le misure di supporto.

Intanto ieri 32 ospiti della Rsa Villa Aurora di Ponte Schiavo sono stati evacuati. Sei sono stati collocati in un’altra struttura comunale, 14 presso parenti e 12 nel Comune di Itala.

Il censimento per le zone più esposte

“Invitiamo a evitare di stare troppo in giro anche per agevolare il sistema di aiuto – soccorso – ha spiegato il sindaco di Messina – stiamo completando il censimento, le zone più esposte sono quelle del fronte mare di Giampilieri e Mili Moleti”. “Avevamo già previsto precauzionalmente anche il Pala Mili come struttura di supporto nel caso qualcuno volesse allontanarsi dalle abitazioni. Abbiamo allertato i servizi di volontariato e anche i servizi sociali, per un aggiornamento delle persone fragili che risiedono in quelle zone”, ha aggiunto l’assessore con delega alla Protezione civile Massimo Minutoli.

A Santa Margherita sono operativi un presidio delle associazioni di Protezione civile ed è attivo il presidio della Polizia municipale nel caso dovesse essere necessario dirottare il traffico dalla nazionale. Allo stato attuale i trasporti pubblici sono operativi ma l’invito è restare a casa quanto più è possibile. “Stiamo valutando pure la chiusura della strada statale 114, con viabilità alternativa sulla via Nazionale”, ha messo in rilievo sempre Basile.

Nella fotografia onde del mare ieri a Giampilieri.

