Ciclone Harry a Santa Teresa di Riva, il sindaco lancia raccolta fondi

SANTA TERESA DI RIVA – È uno dei simboli dei danni enormi dovuti al ciclone Harry. Santa Teresa di Riva ha visto il suo lungomare distrutto dalla furia delle onde. E il sindaco Danilo Lo Giudice ha appena lanciato una raccolta fondi. Intanto, ieri la presidente del Consiglio Meloni, a Catania, e il presidente della Regione siciliana e commissario per l’emergenza Schifani hanno assicurato che sarà fatto di tutto per far ripartire la parte di isola colpita.

“Questa raccolta fondi per Santa Teresa di Riva nasce con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto dopo il Ciclone Harry, sostenendo le operazioni di ripristino e favorendo un rapido ritorno alla normalità del territorio”. evidenzia Lo Giudice, che ha promosso un’iniziativa istituzionale a sostegno della comunità colpita dal ciclone tramite una campagna su GoFundMe. Sono stati raccolti 8.700 euro in un solo giorno.

“La forza del vento e la violenta mareggiata causata dal ciclone Harry hanno determinato il crollo di tratti del lungomare di Santa Teresa di Riva, danni significativi alla viabilità, alle infrastrutture pubbliche, ai servizi essenziali e alle abitazioni private. Numerose famiglie e attività commerciali – scrive il sindaco – si trovano oggi in difficoltà, mentre la sicurezza dei cittadini è stata seriamente compromessa. L’intera comunità di Santa Teresa di Riva sta affrontando una complessa fase di emergenza, messa in sicurezza e ricostruzione dopo il passaggio del ciclone. Sono necessari interventi urgenti – prosegue – per sostenere le famiglie colpite, ripristinare i servizi fondamentali e aiutare le attività economiche danneggiate”.

“Ogni donazione per Santa Teresa di Riva, anche di piccolo importo, rappresenta un gesto di solidarietà fondamentale per una comunità duramente colpita dal maltempo in Sicilia orientale. Insieme – conclude Lo Giudice- possiamo risollevare Santa Teresa di Riva dopo il Ciclone Harry”.

La raccolta fondi è raggiungibile al link e in tanti stanno creando iniziative per supportare le persone colpite dal ciclone Harry in Sicilia, Calabria e Sardegna. Per scoprire come fare basta consultare la pagina.

