 Francesco Cafiso Duo: l’incontro che apre la rassegna Jazz alla Sala Laudamo

Francesco Cafiso Duo: l’incontro che apre la rassegna Jazz alla Sala Laudamo

Redazione

Francesco Cafiso Duo: l’incontro che apre la rassegna Jazz alla Sala Laudamo

giovedì 29 Gennaio 2026 - 07:14

Oggi il sassofonista Cafiso insieme al pianista Mauro Schiavone

MESSINA – La rassegna Jazz della Sala Laudamo si apre con un concerto che è una vera dichiarazione d’intenti: intimo, raffinato, essenziale.

Lo straordinario sassofonista Francesco Cafiso crea un profondo feeling musicale con Mauro Schiavone al pianoforte. Dal loro incontro emergono linee melodiche intense, sorrette da una struttura armonica e ritmica di grande complessità. Una formula essenziale che esalta l’intesa tra i musicisti e costruisce una relazione diretta con il pubblico, fatta di silenzi, respiri e improvvisi slanci emotivi.

Il concerto si sviluppa così come un dialogo continuo e di altissimo livello tra due protagonisti della scena jazzistica, capace di restituire tutta l’energia, la libertà espressiva e la raffinatezza del jazz contemporaneo. Un’esecuzione che conferma la vitalità e il prestigio di cui il jazz gode oggi in Italia.

Un concerto che inaugura la rassegna con eleganza e autenticità, invitando a vivere il jazz come incontro ravvicinato, ascolto condiviso, emozione pura.

Data e orario
giovedì 29 gennaio, ore 21

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
Messina. In affitto in una casa popolare assegnata, non è reato
Messina, le possibili dimissioni del sindaco Basile al centro della scena politica
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED