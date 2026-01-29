Francesco Cafiso Duo: l’incontro che apre la rassegna Jazz alla Sala Laudamo

Oggi il sassofonista Cafiso insieme al pianista Mauro Schiavone

MESSINA – La rassegna Jazz della Sala Laudamo si apre con un concerto che è una vera dichiarazione d’intenti: intimo, raffinato, essenziale.

Lo straordinario sassofonista Francesco Cafiso crea un profondo feeling musicale con Mauro Schiavone al pianoforte. Dal loro incontro emergono linee melodiche intense, sorrette da una struttura armonica e ritmica di grande complessità. Una formula essenziale che esalta l’intesa tra i musicisti e costruisce una relazione diretta con il pubblico, fatta di silenzi, respiri e improvvisi slanci emotivi.

Il concerto si sviluppa così come un dialogo continuo e di altissimo livello tra due protagonisti della scena jazzistica, capace di restituire tutta l’energia, la libertà espressiva e la raffinatezza del jazz contemporaneo. Un’esecuzione che conferma la vitalità e il prestigio di cui il jazz gode oggi in Italia.

Un concerto che inaugura la rassegna con eleganza e autenticità, invitando a vivere il jazz come incontro ravvicinato, ascolto condiviso, emozione pura.

Data e orario

giovedì 29 gennaio, ore 21