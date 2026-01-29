Piazza Antonello: aggiudicati i lavori per il restauro dei lampioni artistici

Affidato l'intervento di riqualificazione e valorizzazione storica a Messina
MESSINA – Sono stati aggiudicati i lavori per la riqualificazione, il restauro conservativo e la valorizzazione degli storici lampioni artistici che decorano piazza Antonello.
Saranno realizzati dalla Dml di Fortunato Diana Maria Laura, con sede a Sant’Agata Li Battiati (Catania), che ha presentato un’offerta contrattuale di 60mila 760 euro (oltre Iva).
L’intervento è stato affidato tramite procedura di affidamento diretto, con l’obiettivo di restituire alla pubblica fruizione gli elementi d’arredo urbano nel loro splendore originale. L’importo a base di gara era stato fissato in 62mila euro.
L’appalto non si limita alla semplice manutenzione, ma mira a un vero e proprio restauro conservativo. L’operazione rientra nel più ampio piano di valorizzazione dei beni storici del centro, garantendo che i lampioni artistici di piazza Antonello tornino a essere un elemento di pregio per la sicurezza e l’estetica della zona.