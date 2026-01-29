Forte Ogliastri, nascerà un polo culturale coordinato da Messina Social City

In base a una delibera dell'amministrazione, la partecipata avrà la gestione delle attività sociali e ricreative nella fortificazione umbertina

MESSINA – La valorizzazione di Forte Ogliastri viene affidata a Messina Social City con attività culturali, sociali e ricreative . L’esecutivo di Palazzo Zanca ha approvato la delibera n. 57 del 27.01.2026 relativa all’individuazione del soggetto coordinatore per il presidio e la cogestione del bene demaniale in concessione, definendo il piano di gestione della fortificazione umbertina. Il coordinamento gestionale, su proposta dell’assessore alla Valorizzazione del patrimonio fortificato, d’intesa con il sindaco Federico Basile, sarà affidato alla partecipata, che opererà in collaborazione con quattro associazioni di respiro nazionale ed espressione locale, selezionate mediante avviso pubblico secondo criteri definiti da una precedente delibera. Il Forte è stato recentemente concesso al Comune di Messina dall’Agenzia del Demanio, con l’obiettivo di valorizzare il monumento e renderlo pienamente fruibile alla comunità.

Per Forte Ogliastri sono stati investiti 39mila euro per la scerbatura e 250mila per il ripristino del teatro all’aperto, dei camminamenti e dei servizi. I lavori sono già stati avviati e contemporaneamente è stato predisposto il Dip (Documento di indirizzo alla progettazione) per il completamento del parco.

Le attività a Forte Ogliastri: “Cultura, socialità, sport”

Così l’amministrazione comunale: “Il complesso storico sarà animato da attività sociali, culturali e ricreative rivolte a cittadini di tutte le età, con particolare attenzione a famiglie, giovani e fasce più vulnerabili della popolazione. Quattro sale interne e il locale “Caponiera” saranno affidate a organizzazioni no-profit locali, che contribuiranno alla gestione ordinaria degli spazi e alla programmazione di eventi. Gli spazi comuni del Forte, piazza d’armi, teatro all’aperto, parco giochi e terrazze panoramiche, resteranno disponibili per iniziative culturali, sportive e sociali, in armonia con la destinazione d’uso a “incubatore urbano e sociale. Il piano di gestione include servizi integrati per l’infanzia, aule studio, coworking sociale, sportelli di orientamento e supporto all’autoimprenditorialità. Il punto ristoro sarà gestito come servizio di supporto alla fruizione del Forte e delle attività culturali e sociali. Tutti gli interventi saranno realizzati nel rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza e del decreto regionale che regolano la tutela e la conservazione del bene”.

“Forte Ogliastri diventa un luogo vivo per la città, dove cultura, socialità e inclusione si incontrano. Grazie alla collaborazione con Messina Social City e associazioni locali e nazionali, offriremo spazi sicuri e accessibili per attività educative, ricreative e culturali, a beneficio di tutta la comunità”, ha commentato l’assessore Caruso.