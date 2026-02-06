Ciclone Harry, il Comitato di Galati contro il sindaco: “Dimissioni nel pieno del caos”

"Salviamo Galati Marina" lamenta mancati interventi

A seguito del passaggio del ciclone Harry e dei gravi danni che ha lasciato sul territorio, il Comitato “Salviamo Galati Marina” esprime forte preoccupazione per la gestione dell’emergenza e per “l’assenza, ad oggi, di una risposta operativa adeguata rispetto ai bisogni reali delle famiglie e dei residenti colpiti. Pur prendendo atto che sono stati attivati contributi a favore delle attività, resta invece evidente la mancanza di un piano concreto e strutturato di interventi sul campo, con particolare riferimento alle opere minime e necessarie per ripristinare condizioni di sicurezza e accessibilità”.

La denuncia del Comitato sugli interventi mancanti

In particolare il Comitato sottolinea come non risultino avviate azioni indispensabili come lo sbancamento della sabbia dalle proprietà private e il livellamento delle aree interessate, interventi che non hanno carattere “accessorio”, ma rappresentano un prerequisito per poter rientrare, muoversi e mettere in sicurezza gli spazi, evitando ulteriori rischi e disagi.

Altro problema che l’organizzazione chiede di non sottovalutare è quello legato allo smaltimento di materiali di rifiuti (copertoni, pezzi di imbarcazione, plastica ecc.) trasportati dal mare all’interno delle proprietà cosa che determina un ulteriore aggravio per i residenti. Questa inerzia, denuncia il Comitato, costringe in diversi casi i cittadini a fronteggiare autonomamente lavori e spese che dovrebbero essere affrontati in un quadro coordinato e responsabile, soprattutto quando si tratta di conseguenze di un evento straordinario che ha colpito l’intera comunità.

L’affondo sulle possibili dimissioni del primo cittadino

In un contesto già profondamente critico, inoltre, il Comitato riporta come si rincorrano voci insistenti sulle imminenti dimissioni del sindaco, “proprio nel momento in cui la presenza dell’attuale primo cittadino sarebbe essenziale, doverosa e pienamente responsabile: in una fase di emergenza non possono esistere vuoti di guida, né ambiguità politiche, perché a pagare sono sempre e solo i cittadini”.

Secondo i residenti, è ormai lapalissiano come “dinamiche politiche e interessi personali rischino di prevalere sulla tutela della popolazione e sul dovere istituzionale di garantire bisogni primari, sicurezza e interventi immediati”.

Le richieste urgenti all’Amministrazione

Per queste ragioni il Comitato chiede che l’Amministrazione comunale “si assuma fino in fondo le proprie responsabilità e disponga con urgenza interventi concreti, visibili e tempestivi sul territorio, mettendo al centro la protezione dei cittadini e il ripristino delle condizioni minime di vivibilità, senza ulteriori rinvii e senza scaricare sulle famiglie il peso di una situazione che richiede, oggi più che mai, presenza, serietà e atti conseguenti”.