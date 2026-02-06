“Messina lavora”, il Comune incrocia domanda e offerta

Firmato a Palazzo Zanca il Protocollo d’Intesa per rafforzare occupazione, imprese e politiche attive sul territorio

L’Amministrazione comunale di Messina ha firmato oggi, a Palazzo Zanca, il Protocollo d’Intesa per l’avvio di “Messina Works”, un progetto strategico di politiche attive del lavoro finalizzato a rafforzare l’incontro tra domanda e offerta, sostenere le imprese locali e promuovere l’occupazione, con particolare attenzione ai giovani, alle donne, ai Neet, agli ultra 50enni e alle fasce più fragili del mercato del lavoro. L’accordo nasce dalla collaborazione tra Comune di Messina, Centro per l’Impiego di Messina, Camera di Commercio e attori del mercato del lavoro, con l’obiettivo di costruire una rete stabile pubblico-privata capace di accompagnare cittadini e imprese nei processi di orientamento, preselezione, inserimento e reinserimento lavorativo, nonché di supportare la creazione e lo sviluppo d’impresa.

Alla firma erano presenti il Sindaco di Messina, Federico Basile; l’Assessora alle Politiche Giovanili e alla Formazione, Liana Cannata; il Direttore Generale del Comune di Messina, Salvo Puccio; il Dirigente e il Funzionario del Centro per l’Impiego di Messina, Giacomo De Francesco e Isabella La Fauci; e il referente di Sviluppo Lavoro Italia, Marco Sigillo.

“Messina Works rappresenta un modello di collaborazione e innovazione al servizio della comunità – ha dichiarato il Sindaco Basile –. Con questo Protocollo mettiamo a sistema competenze, strumenti e relazioni per creare nuove opportunità di lavoro, valorizzare i talenti e sostenere lo sviluppo economico della città”.

L’assessora Cannata e il futuro dei giovani

A seguire, l’Assessora Cannata ha aggiunto: “Investire sulle politiche attive del lavoro significa investire sul futuro dei nostri giovani e sulle competenze del territorio. Messina Works è uno strumento concreto di inclusione, orientamento e accompagnamento al lavoro, capace di rispondere ai bisogni reali di cittadini e imprese”.

La gestione del progetto

Sul piano organizzativo e amministrativo, il Direttore Generale Puccio ha sottolineato: “Messina Works rappresenta anche un importante passo avanti sul piano organizzativo e amministrativo dell’Ente. Attraverso una governance condivisa e un’integrazione efficace tra servizi comunali, Centro per l’Impiego e sistema produttivo, rafforziamo la capacità della pubblica amministrazione di essere motore di sviluppo, semplificazione e innovazione al servizio del territorio”.

L’importanza della rete istituzionale

Al termine dell’incontro, i rappresentanti del CPI Messina hanno richiamato congiuntamente: “L’importanza di un’azione coordinata tra istituzioni, sistema produttivo e servizi per l’impiego, capace di rafforzare l’occupabilità, sostenere le imprese e rispondere in modo efficace ai fabbisogni del mercato del lavoro locale”.

Azioni concrete e premio all’innovazione

Il Protocollo prevede l’attivazione di azioni concrete di politiche attive del lavoro, tra cui servizi di orientamento e preselezione, utilizzo condiviso di banche dati, iniziative di animazione territoriale, sportelli informativi per l’incontro domanda-offerta e percorsi di accompagnamento all’occupabilità e alla creazione d’impresa. Centrale è il ruolo del Centro per l’Impiego, quale punto di riferimento per le imprese nella ricerca di personale qualificato e per i cittadini in cerca di occupazione.

Il progetto Messina Works è inoltre vincitore del Premio all’Innovazione, categoria “Lavoro e Sviluppo Economico”, nell’ambito del contest nazionale “PAOK”, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con la firma del Protocollo, il Comune di Messina entra ufficialmente nella rete territoriale degli attori del mercato del lavoro, rafforzando un modello di governance condivisa orientato alla crescita, all’inclusione e allo sviluppo sostenibile del territorio.