Cimiteri, criticità e manutenzione straordinaria: il punto sui lavori (per 1 mln e 33mila euro) - Tempostretto

Confronto in Commissione sul cronoprogramma

MESSINA – La I Commissione consiliare con delega ai Cimiteri, presieduta dal consigliere Salvatore Papa ha focalizzato l’attenzione sui cimiteri suburbani e più in generale sui servizi cimiteriali. Alla riunione sono intervenuti l’assessore Massimiliano Minutoli, unitamente al dirigente Pietro Certo e al Rup Letterio Morgana. Il confronto è stato incentrato sulla manutenzione straordinaria dei cimiteri suburbani e soprattutto sulla tempistica degli interventi migliorativi, considerato che il relativo appalto dei lavori, aggiudicato per l’importo di 1milione e 33mila euro, è già in corso di esecuzione.

L’assessore Minutoli ha ribadito “l’impegno dell’Amministrazione comunale volto a restituire il giusto decoro ai cimiteri, secondo il cronoprogramma dettato in chiave pluriennale ed avviato nel 2019”. Nel corso dell’incontro è stato fatto anche il punto su alcune criticità evidenziate dai componenti della Commissione consiliare, oltre a discutere della programmazione di interventi di pulizia e scerbatura in vista della prossima commemorazione dei defunti.

In merito, l’assessore Minutoli ha confermato che l’attenzione è soprattutto sul Gran camposanto dove “sono programmate anche per il Cimitero Monumentale attività di messa in sicurezza al fine di superare alcune situazioni ataviche ancora presenti”.