Cimiteri, lavori in corso e da avviare. Ok al finanziamento per il Conventino

Si punta al recupero del Cenobio. Altri interventi al Gran Camposanto, a Faro Superiore e Castanea

Ampliamenti, manutenzioni straordinarie, messa in sicurezza. Al Comune di Messina si lavora per migliorare il decoro e la fruizione dei cimiteri, gestiti con appalti di servizio e di lavori.

Tra i servizi, la gestione del servizio dell’Ara Crematoria è stata affidata alla Altair Funeral per quattro anni da gennaio 2023 a gennaio 2027 su un importo a base d’asta di 2 milioni 238mila euro.

La polizia mortuaria, invece, cioè la gestione dei depositi e del dislocamento delle salme nei 17 cimiteri comunali, è stata affidata per 28 mesi all’associazione temporanea d’imprese composta da Licata Clean Service srl, Servizi Cimiteriali srl e Tre Emme Costruzioni srls per un importo di 1 miliione 759mila euro.

In fase di esecuzione gli interventi di ripristino decoro e sicurezza, affidati alla Del Sole per un importo di 1 milione e 33mila euro. La gestione del verde è a cura di Messina Servizi, quella degli impianti idrici di Amam.

I lavori

Al Gran Camposanto ci sarà un nuovo Palazzo Funerario con cellari a più livelli in zona G, a ridosso della Piramide, per un totale di 5.037 posti salma. I primi 485 sono stati consegnati il 13 aprile 2023. I lavori sono in corso e sono stati affidati al raggruppamento temporaneo d’imprese composto da Consorzio Ciro Menotti scpa e A&P Associati & Partners srl, subentrata alla Musumeci Costruzione Generali spa. L’importo contrattuale è di 4 milioni 664mila euro, aumentato a 6 milioni 941mila euro dopo variante suppletiva.

Lo scorso 6 maggio, poi, sono iniziati i lavori di consolidamento del muro perimetrale di contenimento lato Palmara est, in prosecuzione di quello crollato il 14 dicembre 2019. La fine era prevista il 5 luglio.

Nella zona dei “Giardinetti”, invece, previsti 1.536 posti salma. Nello scorso maggio il Comune di Messina è stato riconosciuto quale Stazione Appaltante per la gestione ed appalti di concessioni in regime di Partenariato Pubblico Privato e in finanza di progetto. Ora si potrà avviare la predisposizione del bando e del Disciplinare di gara ad offerta economicamente vantaggiosa, senza dover più delegare al Dipartimento Regionale.

Sono in corso ed in fase di completamento i lavori di ripristino e restauro delle mura dei loculi del Cimitero Monumentale di Messina affidati alla Ditta Edil Restauri a maggio 2023 per l’importo a base di gara di 785mila euro e aggiudicati per l’importo di 407mila 269 euro più iva.

Lo scorso 11 aprile, infine, è stato dato incarico al responsabile unico del procedimento per il restauro del Conventino, il cosiddetto Cenobio. Redatto il Documento di indirizzo alla progettazione e compilate le schede di richiesta finanziamento, lo scorso 26 giugno è stato registrato il passaggio positivo in Commissione per l’ammissione al finanziamento.

Cimitero di Faro Superiore

Negli altri cimiteri lavori importanti in programma a Faro Superiore e Castanea. A Faro Superiore previsto ampliamento in progetto di finanza, con una previsione di circa 3.900 posti salma. L’appalto era stato aggiudicato nel 2017 alla Italgeco scarl di Roma ma solo il 31 agosto 2023 il progetto preliminare ha ottenuto dalla Regione parere favorevole con prescrizioni e il 18 ottobre 2023 è stato emesso il decreto sul procedimento di Via (Valutazione d’incidenza ambientale).

Il 15 aprile 2024 è stato validato il progetto e il 30 aprile è stato trasmesso lo schema di contratto all’impresa, che però il 9 maggio ha chiesto una proroga di 45 giorni per la firma, mentre il responsabile unico del procedimento ha predisposto lo schema della delibera di giunta di approvazione.

Cimitero di Castanea

A Castanea, invece, previsto un ampliamento di 1.034 posti salma. Lo scorso 4 giugno è stato presentato alla Regione lo studio ambientale relativo al progetto esecutivo, presentato al Genio Civile insieme al calcolo strutture il 25 giugno, per l’acquisizione del parere preliminare.

L’importo del progetto è di circa 4 milioni, comprese le somme per gli espropri. In corso le attività per individuare i capitoli di finanziamento per poi avviare l’appalto.