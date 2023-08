"Cimitero di Scaletta Superiore in condizioni indecorose, l'amministrazione intervenga" - Tempostretto

L'ex sindaco Mario Briguglio denuncia lo stato di abbandono della struttura e sollecita interventi urgenti

SCALETTA – Cimitero di Scaletta Superiore nel degrado, tra erbacce, tombe rotte, pericoli e rifiuti di ogni tipo. Uno “stato di totale abbandono”, l’ha definito l’ex sindaco Mario Briguglio, oggi consigliere comunale di minoranza. “Questo è lo stato di totale abbandono del cimitero di Scaletta Superiore – ha scritto Briguglio su Facebook, pubblicando numerose fotografie – Ma è normale tutto ciò? Invito l’amministrazione comunale a provvedere per eliminare questo scempio!”. “Vero è – spiega l’ex sindaco – che per parecchio tempo il cimitero di Scaletta Superiore è stato irraggiungibile a causa di una frana, ma ormai sono tre anni che la strada è stata ripristinata e, quindi, non si comprendono le ragioni di tale stato di abbandono. Il cimitero di Scaletta Superiore versa in condizioni indecorose, bisogna intervenire al più presto”, conclude Briguglio.