Cineclub dei piccoli, ingressi gratis con Tempostretto - Tempostretto

Domenica 23 aprile nuovo appuntamento al Cinema Lux. In arrivo “La Strega Rossella” e “Bastoncino”, e ancora ingressi omaggio per i lettori

MESSINA – Dopo la bella accoglienza di domenica scorsa, prosegue la rassegna Il Cineclub dei piccoli, organizzata dall’omonimo festival al Cinema Lux, in collaborazione con la Cineteca di Bologna e la Libreria Ciofalo – Mondadori Bookstore Messina. In vetrina ancora una volta i film prodotti dalla rinomata società inglese Magic Light Pictures e tratti dai bestseller letterari per l’infanzia di Julia Donaldson.

Il nuovo appuntamento, previsto per domenica 23 aprile alle 16.30, prevede la proiezione di due avventure unite dai temi dell’amicizia e della famiglia: “La strega Rossella” e “Bastoncino”,

Per l’occasione, il Cinema Lux e Tempostretto offrono 20 biglietti omaggio per bambini di età inferiore ai 10 anni. Per prenotare bisognerà inviare una mail a cineclubdeipiccoli@gmail.com, indicando un nominativo e il numero dei posti da riservare. Il Cinema accetterà le prenotazioni fino al raggiungimento del numero di omaggi previsto.

LA STREGA ROSSELLA

(Room on the Broom, Gran Bretagna/2012) di Jan Lachauer e Max Lang (26′)

BASTONCINO

(Stick Man, Gran Bretagna/2015) di Jeroen Jaspaert e Daniel Snaddon (27′)

Una strega dall’animo gentile pronta a condividere la sua scopa volante con un gruppo di amici animali.

Un rametto coraggioso disposto a tutto pur di tornare dalla sua famiglia per festeggiare il Natale. Sono i simpatici protagonisti di La strega Rossella e Bastoncino, due gioielli dell’animazione contemporanea tratti, come già Il Gruffalò e Gruffalò e la sua piccolina, dai popolarissimi libri illustrati di Julia Donaldson e Axel Scheffler. Due piccoli capolavori che mescolano avventura, buoni sentimenti e divertimento e che hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti (il primo è stato anche candidato all’Oscar).

Animazione dai 3 anni in su

La rassegna Cineclub dei Piccoli nasce dalla collaborazione tra l’omonimo festival cinematografico e la sala del centro cittadino gestita dal Cineforum Orione.

L’iniziativa, che ha avuto inizio nel mese di gennaio, si pone l’obiettivo di proporre una programmazione cinematografica stabile per l’infanzia, con contenuti che uniscano l’aspetto dell’intrattenimento a quello formativo e con accesso ad un costo contenuto. Le proiezioni si svolgono ogni sabato e ogni domenica pomeriggio con biglietto unico per tutti 5 euro.

Avvicinare i bambini alla fruizione dei film in sala cinematografica, veicolare la visione su grande schermo, proporre narrazioni di grande impatto spettacolare ma anche di alto valore formativo, dare valore soprattutto alle produzioni europee di cinema di animazione sono i principi su cui si fonda la proposta fortemente voluta da Francesco Torre, direttore del Cineclub dei Piccoli e responsabile della programmazione del Cinema Lux.

