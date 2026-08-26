Messina. Un contest per raccontare l’Agorà

Come partecipare all'iniziativa dell'Autorità dello Stretto pensata per valorizzare il water front recuperato

Scorci, dettagli architettonici, momenti di socialità, eventi e istanti di quotidianità contribuiranno a costruire un racconto collettivo dell’Agorà dello Stretto. Tutto ciò raccontato per immagini, attraverso video o foto, da caricare sui social.

Raccontare l’Agorà, l’iniziativa dell’Autority

I migliori contenuti saranno premiati dall’Autorità di Sistema portuale dello Stretto di Messina, che ha lanciato il contest con l’obiettivo di valorizzare il waterfront restituito alla città. “E’ uno dei luoghi simbolo della riqualificazione del waterfront di Messina, che vogliamo raccontare raccogliendo gli sguardi, le prospettive e le emozioni di chi lo vive ogni giorno”, spiega la nota dell’Autority presieduta da Francesco Rizzo.

Come partecipare al contest

Per partecipare al contest “Raccontare l’Agorà” fotografi e videomaker amatoriali e professionisti, appassionati, visitatori e cittadini dovranno seguire il profilo Instagram ufficiale @adspstretto, caricare il contenuto sui propri social taggando il profilo nel post, utilizzare l’hashtag ufficiale #latuaAgorà. In alternativa si può anche inviare il contenuto alla mail dell’Autorità portuale iniziative@adspstretto.it indicando nome e cognome dell’autore ed eventuale titolo dell’opera.

Termini e premi del contest

Il termine ultimo è il 20 settembre e una commissione nominata dall’Autority li valuterà in base a: qualità tecnica, originalità, capacità di raccontare l’Agorà, creatività ed impatto emozionale. I migliori scatti riceveranno una pergamena ufficiale firmata dal presidente dell’Autorità portuale, la pubblicazione sui canali ufficiali e l’inserimento all’esposizione che l’ente vorrebbe realizzare durante una iniziativa dedicata all’Agorà. Tutti i dettagli sono ricavabili alla pagina https://adspstretto.it/landing-racconta-agora/