"Cinque minuti per salvare la vita al nascituro", eccezionale procedura in utero a Taormina - Tempostretto

E' definita Exit (ex-utero intrapartum) ed è stata eseguita al Centro cardiologico pediatrico da dieci equipe

TAORMINA – Dieci equipe in contemporanea hanno portato a termine una delle procedure più complesse eseguite su un feto di appena 2 kg e di 35 settimane di gestazione. Si tratta di una procedura Exit (ex-utero intrapartum) ed è stata eseguita al Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo di Taormina. La notte dello scorso 2 luglio la madre è stata trasferita mediante lo Stam regionale al fine di garantire un percorso neonatale protetto presso la ginecologia dell’Ospedale San Vincenzo di Taormina diretta dalla dottoressa Klein per rottura prematura delle membrane. La gravidanza è stata seguita con grande attenzione per la presenza di idrotorace recidivante su base genetica, dovuto a mutazione responsabile di malformazione artero-venosa di tipo 2, trattato già in epoca fetale con procedure interventistiche (una prima volta alla 25esima settima di gestazione mediante toracentesi e successivamente con l’impianto fetale di uno shunt toracico finalizzato a creare una comunicazione tra la pleura sinistra e il sacco amniotico).

La patologia genetica

La patologia genetica in questione ha determinato un alterato deflusso linfatico con accumulo di liquido ed il conseguente ridotto ed incompleto sviluppo di entrambi i polmoni (ipoplasia polmonare bilaterale). Per tale motivo la nascita del piccolo doveva necessariamente avvenire in un centro con cardiochirurgia pediatrica ed annesso programma di Ecmo neonatale protetto. All’arrivo a Taormina della mamma è stato effettuato un’ esame ecografico che ha confermato non solo la presenza di liquido nella pleura sinistra ma la parziale compressione anche del polmone destro. Così è stato deciso è stato deciso di utilizzare il supporto Ecmo con il piccolo ancora connesso al cordone ombelicale della madre. Il tutto con il coordinamento dell’equipe di Pediatria e Neonatologia (responsabile Lucia Manuri) e dell’Unita Semplice di Terapia Intensiva Neonatale (Eleonora Di Tommaso), Anestesia e Rianimazione dell’adulto (responsabile, Giacomo Filoni), cardioanestesia pediatrica (responsabile Enrico lannace), Radiologia (responsabile Salvatore Pappalardo ), Ginecologia (responsabile Lily Klein ), Cardiologia pediatrica (Paolo Guccione), Centro trasfusionale Ecmo team di Eps e Cardiochirurgia pediatrica (responsabile Sasha Agati )

“Avevamo poco più di 5 minuti – racconta il dottor Enrico lannace, responsabile del reparto di Anestesia e rianimazione cardiochirurgica del Ccpm – per avviare la procedura di assistenza respiratoria mediante Ecmo e salvare la vita al piccolo nascituro. Abbiamo immediatamente intubato e ventilato li feto, rapidamente cannulato il bambino a livello ombelicale, avviata l’assistenza meccanica e contemporaneamente reciso il cordone ombelicale. La mamma ha assistito a tutta la procedura. Sono attimi molto intensi, manovre estremamente complesse che richiedono profonda capacità di lavoro in equipe, coordinazione e tempismo. Ma rappresentano quei momenti che spingono la medicina e l’assistenza intensiva verso nuovi traguardi. Sono procedure rare, complesse ma ben codificate che nel nostro centro si attuano già da diversi anni. È stata eseguita biopsia polmonare, inviate presso l’Anatomia Patologica dell’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma, per meglio definire il quadro diagnostico e le future strategie terapeutiche”. lI paziente si trova attualmente ricoverato presso la terapia intensiva del Ccpm con prognosi riservata.