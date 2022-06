Circoletto dei Laghi, Taormina e Ct Vela Messina promosse in serie C - Tempostretto

I match di ritorno dei playoff in serie D1 hanno confermato i valori in campo. Tre promosse, per il Ct Brolo invece tutto rimandato all'anno prossimo

Buone notizie per il tennis messinese che nella prossima stagione potrà affiancare alle squadre femminili di Taormina e Circoletto dei Laghi, che hanno mantenuto la categoria, anche le squadre maschili che hanno ottenuto la promozione in questi ultimi giorni dalla D1. A completare il quadro delle squadre che giocheranno la prossima serie C anche una squadra maschile del Ct Vela Messina, che ricordiamo ha già formazioni maschili in A1 e B2, e del Filari di Venetico che ha mantenuto la categoria con la seconda squadra maschile, la prima disputa la A2.

Dopo le sfide di andata concluse in vantaggio il circolo jonico, il circolo di Torre Faro e il circolo di viale della Libertà hanno archiviato le rispettive pratiche senza problemi tra le mura amiche vincendo. Non è riuscito invece a sovvertire il pronostico il Ct Brolo che, dopo anche la retrocessione femminile nel derby, si ritrova a ripartire dalla D1 con entrambe le formazioni. Siracusa dopo aver vinto all’andata si è imposta nettamente anche al ritorno.

Circoletto dei Laghi – Tennis School Montekatira 3-0

Vittoria senza repliche per il Circoletto dei Laghi (immagine in evidenza) che ha chiuso ai singolari la pratica promozione dopo aver strappato un importantissimo pari in trasferta all’andata grazie al doppio. Sui campi in erba sintetica di Torre Faro i ragazzi del capitano Paolo Ricciardo completano l’opera contro il Montekatira ottenendo una promozione non pronosticata alla vigilia e che è giunta grazie alla crescita tecnico-tattica dei ragazzi che di partita in partita dimostravano segnali sempre più incoraggianti.

È il solidissimo Ivan Romeo a portare con determinazione il primo punto regolando con un duplice 62 Matteo Giunta. Nell’altro campo Alessandro Vita compie l’impresa superando il giovanissimo talento etneo Nicolò Falsaperna (3.5) per 75 16 64. Tocca infine a Rosario Lanza l’incontro più difficile contro Filippo Tenerello (3.2): il match è equilibrato ed ad alta tensione per due set. Il primo se lo aggiudica Tenerello 64 mentre il secondo va a Rosario 75. Nel terzo la maggiore freschezza atletica di Rosario fa la differenza, vince 62 e possono partire i festeggiamenti.

Il capitano Ricciardo: “Eravamo la Cenerentola del girone”

“È stata una promozione inaspettata – ha dichiarato il capitano e maestro Paolo Ricciardo – eravamo partiti con l’obiettivo di mantenere la categoria. Personalmente per problemi fisici non ho potuto giocare ma in tanti anni e dopo tante promozioni dalla B alla A o dalla D alla C questa per me è la più sentita. Non so se perché è la più recente o perché è stata davvero inaspettata o se perché sono particolarmente legato ai ragazzi. Eravamo la Cenerentola del girone e superare il Montekatira ai playoff non era facile.

Nella nostra squadra Rosario Lanza, piccolino Under16, sta crescendo e l’abbiamo visto migliorare di settimana in settimana, ha giocato una D1 pazzesca. Con Ivan Romeo abbiamo lavorato molto sulla parte sinistra del suo gioco e ha preso sicurezza e fiducia giocando grandi prestazioni contro squadre più blasonate di noi e battuto avversari più quotati. Alessandro Vita ha fatto un numero eccezionale nella finale spareggio, ha vinto una partita pazzesca dopo aver perso all’andata. Un vero gladiatore che nonostante un piccolo infortunio nel terzo set ha comunque vinto.

Il nostro cammino è stato quasi casuale, ci siamo ritrovati primi e ci siamo rimasti fino alla fine. Per noi è stato un vantaggio doppio, sia per non fare il turno preliminare che per avere la seconda partita da giocare in casa. So che in serie C sarà durissima – conclude Ricciardo -, il livello delle altre squadre è e dovremo rinforzarci perché non giocheremo più quattro partite (3 singolari e 1 doppio) ma gli incontri si giocheranno sulle sei partite (4 singolari e 2 doppi). Personalmente ricordo tante promozioni ma mai nessuna dalla C alla B, si passa anche dalla fase nazionale che è dura”.

Match Ball Siracusa – Ct Brolo 3-0

Al Ct Brolo non riesce l’impresa contro la Match Ball Siracusa superiore anche grazie alla presenza in squadra di Giovanni Cassibba che all’andata ha fatto la differenza e che al ritorno sui campi in terra rossa ha partecipato al 3-0 netto. Nulla da fare per Carmelo Arasi, Calogero Saieva, Giovanni Spinosa, Carmelo Torre e Francesco Scaffidi Mancosale che riproveranno l’anno prossimo.

“Usciamo comunque a testa alta ed orgogliosi del percorso fatto – sono le parole affidate ai social del maestro e capitano Carmelo Arasi – con un gruppo di amici veri che da anni condividono la stessa passione, con un giovane di belle speranze, Francesco Scaffidi Mancosale che, anche oggi oggi, ma in tutto il campionato ha raccolto consensi ed attestati di merito, per i risultati ottenuti, per il brillante tennis che esprime, ma soprattutto per il comportamento esemplare che dimostra dentro e fuori dal campo”.

Le altre promosse

La giovanissima squadra del Ct Vela di serie D1, guidata dal capitano Tato Spatari e composta da tre 2007 e un 2008, nel ritorno contro il Tc Junior Acicastello si impone 3-0 e conquista la meritata promozione. Federico Gargano, Giorgio Ragno e Enrico Egitto archiviano la pratica dopo i tre singolari vinti senza concedere set agli etnei.

Torna in serie C maschile anche la squadra del Taormina Sporting Club che dopo il 3-1 dell’andata contro l’Eschilo Ct chiude lo spareggio dopo il vantaggio ottenuto nei tre incontri di singolare. Vittorie per i fratelli Quattrocchi, Mario e Giuseppe, sconfitto l’under jonico Marcello Conti. Tutte le sfide sono andate via in due set, così sul punteggio di 2-1 il pari avrebbe comunque premiato la formazione taorminese e non si è disputato il doppio.