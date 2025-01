Cisl scuola, Matteo Manetta confermato segretario generale

Sarà affiancato da Angelo Aliffi e Virginia Caffo

MESSINA – Matteo Manetta è stato confermato segretario generale della Cisl scuola messinese per i prossimi quattro anni. La conferma è arrivata durante il Congresso provinciale odierno, al Capo Peloro resort, alla presenza del segretario nazionale Salvo Inglima, della segretaria generale della Cisl Scuola Sicilia Francesca Bellia e del segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi.

Manetta: “Ci sarà tanto da fare”

Manetta sarà affiancato da Angelo Aliffi e Virginia Caffo. Il segretario, dopo la conferma, ha dichiarato: “Saranno quattro anni intensi perché ci sarà tanto da fare. La scuola messinese ha bisogno, intanto, di edilizia scolastica più funzionale, di un controllo sulla dispersione scolastica che nella nostra città e nella nostra provincia è particolarmente accentuata rispetto al resto d’Italia. I lavoratori della scuola, docenti, personale amministrativo avranno un ruolo fondamentale in questo sviluppo perché nei prossimi quattro anni dovremo fare i conti anche con l’introduzione e l’utilizzo delle nuove tecnologie, dall’ intelligenza artificiale che entrerà nel sistema scolastico e quindi ci sarà la necessità di una formazione specifica. Stiamo lavorando anche per questo a livello sindacato nazionale e anche provinciale per non farci trovare impreparati alle nuove sfide”.