Scuole superiori. Su 65 solo 9 hanno il certificato sismico e 21 l'antincendio

Nei giorni scorsi il quadro sulle scuole comunali di Messina, elementari e medie. Su 108, solo due hanno la certificazione di vulnerabilità sismica e una decina rispettano le normative antincendio (VEDI QUI).

Oggi il resoconto sulle scuole superiori della Città Metropolitana è altrettanto sconfortante. Su 65 plessi scolastici: in 44 manca il verificato prevenzione incendi, in 56 manca la certificazione di vulnerabilità sismica.

Il sindaco Cateno De Luca ha ringraziato la deputata Ella Bucalo, "che già stamattina si è presentata a Palazzo Zanca con la bozza di due emendamenti da presentare nel 'Milleproroghe' in merito a queste due tematiche per ottenere una proroga almeno fino al 31 dicembre 2019". Ma tuona: "Stando così le cose, scuole non ne riapro".