Su 108 scuole comunali due hanno il certificato sismico e dieci l'antincendio

Su 108 plessi scolastici di proprietà del Comune di Messina, appena due hanno la certificazione di vulnerabilità sismica mentre una decina di plessi sono in regola con le normative antincendio. E' quanto emerso dalla commissione consiliare cultura e pubblica istruzione, nel corso della quale si è parlato dell'ordinanza di chiusura delle scuole che, ha precisato il sindaco, "per ora rimane in vigore".

Lunedì mattina incontro definitivo con i dirigenti comunali competenti per decidere il da farsi.