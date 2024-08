Città di Sant’Agata, Aurellio non potrà essere allenatore della squadra

Per motivi burocratici salta l'argentino sulla panchina biancoazzurra

SANT’AGATA DI MILITELLO – L’Acd Città di Sant’Agata comunica che Carlos Dario Aurellio non potrà essere l’allenatore del club nella stagione 2024/2025. Il tecnico è parte integrante del progetto del presidente Maxi Sosa, che lo ha fortemente voluto a capo della guida tecnica, ma non potrà sedersi sulla panchina biancoazzura per motivi burocratici relativi al suo tesseramento. La società ringrazia mister Aurellio per l’impegno profuso in queste settimane di ritiro, e gli augura le migliori fortune professionali. Nel frattempo la squadra è stata momentaneamente affidata all’allenatore in seconda Michele Cataldi e nei prossimi giorni verrà presentato il nuovo allenatore.

