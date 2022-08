Città Metropolitana di Messina non più deficitaria, approvato il rendiconto consuntivo 2021 - Tempostretto

La gestione finanziaria 2021 si è chiusa con un risultato di amministrazione di 120 milioni mentre l'avanzo è di 3 milioni 272mila euro

Si è riunita stamane a Palazzo dei Leoni la Conferenza Metropolitana della Città Metropolitana di Messina. Hanno partecipato il sindaco metropolitano Federico Basile, la vicesegretaria generale Annamaria Tripodo, la dirigente ad interim della II Direzione “Affari Finanziari e Tributari”, Maria Grazia Nulli, e il presidente dei Revisori dei Conti, Giuseppe Galati,

La seduta ha raggiunto, in seconda convocazione, il quorum previsto per la validità con la partecipazione complessiva di 62 sindaci su 108, in presenza e in collegamento video.

Nel corso della riunione è stato prioritariamente esaminato l’emendamento tecnico avente ad oggetto “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione 2021” finalizzato all’iscrizione dell’importo di 162.746 (Fondo di Garanzia Debiti Commerciali) e, successivamente, il rendiconto consuntivo 2021 dell’Ente.

Al termine di un ampio dibattito che ha visto protagonisti vari sindaci del territorio, la Conferenza ha approvato entrambi i punti in discussione con 56 voti favorevoli su 56 votanti, con una rappresentanza del 74,09 % della popolazione metropolitana, corrispondente a 447.494 abitanti.

I numeri della gestione finanziaria

La gestione finanziaria 2021 si è chiusa con un risultato di amministrazione pari ad euro 120.054.883, in incremento rispetto allo stesso dato dell’anno precedente che si era attestato sui 66.455.026 euro.

L’avanzo libero è, per l’anno 2021, di euro 3.272.276 e, pertanto, superiore rispetto al 2020, che era stato di euro 2.972.800, e nettamente superiore rispetto al dato di disavanzo del 2018 di -15.988.454 euro.

Nel dettaglio le entrate proprie dell’Ente sono state di euro 43.379.791, in ulteriore incremento rispetto ai 38.791.749 di euro del 2020.

Sempre per l’anno 2021, le spese correnti si sono attestate complessivamente a 43.379.791 di euro mentre la spesa per investimenti è stata di 55.086.046 di euro, con un ulteriore incremento rispetto ai 13.776.434 di euro dell’anno precedente grazie alle risorse esterne intercettate dall’Ente.

La Città Metropolitana di Messina, anche per il 2021, non ha fatto ricorso all’utilizzo dell’anticipazione di cassa presso la Tesoreria a conferma di una buona liquidità dell’Ente e di una attenta gestione dei flussi se si considera che all’1 gennaio 2021 la disponibilità di cassa era di 91.135.652 di euro e al 31 dicembre 2021 è risultata di 97.929.738 di euro.

Alle risultanze di cassa di cui sopra si aggiungono 138.650.518 di euro relativi ai residui attivi 2021 e 103.013.343 di euro facenti parte dei residui passivi 2021

Non più ente strutturalmente deficitario

Con l’adozione del rendiconto 2021 non soltanto si determina lo svincolo dei residui e della spesa corrente, che ne permetterà il loro utilizzo per l’incremento dei servizi e gli investimenti ma, si certifica la fuoriuscita dalla condizione di Ente strutturalmente deficitario.

“E’ un momento importante per la Città metropolitana – ha affermato il sindaco metropolitano Basile – e desidero esprimere un ringraziamento ai sindaci che, con l’approvazione del rendiconto consuntivo 2021, hanno permesso il compimento di un ulteriore passo fondamentale nella gestione amministrativa di Palazzo dei Leoni. Tutto ciò ci permette di mettere in atto tutte le azioni necessarie per dare un contributo decisivo allo sviluppo dell’intero territorio metropolitano”.