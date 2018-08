Galleria a Capo Alì, vertice con l'Anas: siamo ancora al progetto preliminare

In merito all’emergenza frane a Capo Alì (l’ultima nelle scorse settimane) e Capo Scaletta, siamo ancora alla fase della documentazione preliminare, dei progetti. Questa mattina il sindaco metropolitano Cateno De Luca si è incontrato con i sindaci jonici e i rappresentanti dell’Anas per discutere della messa in sicurezza della Statale 114 in relazione ai recenti eventi franosi che hanno riguardato l’importante arteria nei pressi di Capo Alì.

Discorsi che si ripetono da anni, da quando lo stesso De Luca era sindaco di Fiumedinisi e deputato regionale per la prima volta. Passano i lustri ma la situazione è uguale, con gli identici rischi per chi transita lungo quell’arteria, come l’automobilista di Itala che in occasione dell’ultima frana è rimasto lievemente ferito.

“Ai rappresentanti dell’Anas – spiega De Luca - è stato fatto presente che non sarà più accettato che vengano effettuati interventi tampone per la messa in sicurezza del costone roccioso che sovrasta la strada statale intorno a capo Alì. Interventi eseguiti con l’utilizzo di reti, che negli ultimi dieci anni si sono dimostrate non adeguate alla soluzione del problema e con una spesa complessiva che supera i cinque milioni di euro. Già nel 2010 – prosegue De Luca - era stata prospettata la soluzione di una galleria paramassi del costo di circa 6 milioni di euro per quanto riguarda capo Alì. Ai funzionari dell’Anas è stato rappresentato che oggi il territorio richieste una soluzione definitiva del problema, ovvero che vengano realizzate le gallerie paramassi sia per quanto riguarda capo Alì, sia per quanto riguarda capo Scaletta”.

La città Metropolitana e i Comuni interessati si sono

impegnati a fornire all’Anas tutta la documentazione relativa ai progetti: per capo Alì si tratta di un progetto preliminare con relativa relazione geologica, per quanto riguarda capo Scaletta è stato già redatto un progetto definitivo con tutti i pareri già acquisti.

La riunione è stata aggiornata a fine agosto, quando daranno disponibili le risultanze della riunione fissata a Palermo giorno 9 per un approfondimento a livello regionale, ed in quella data sarà consegnata tutta la documentazione relativa ai progetti delle due gallerie paramassi.