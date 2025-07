Città metropolitana, l’avvocato Giuseppe Laface esperto del sindaco Basile

Nuova nomina a Palazzo dei Leoni con riferimento a diversi settori: dal contenzioso giudiziario ai trasporti nello Stretto di Messina

MESSINA – Nuovo esperto per il sindaco metropolitano Federico Basile. Palazzo dei Leoni ha conferito all’avvocato Giuseppe Laface l’incarico di esperto nelle attività connesse a prevenzione e valutazione del contenzioso giudiziario, trasporti, mobilità e integrazione nell’area dello Stretto di Messina, infrastrutture territoriali, nautiche ed aeroportuali, processi di mediazione territoriale e misure compensative, attrazione investimenti.

“La scelta è ricaduta su Laface in virtù del suo consolidato percorso professionale nel settore giuridico, arricchito da incarichi istituzionali ricoperti nel tempo. In particolare, ha svolto il ruolo di assessore presso l’ex Provincia regionale di Messina, distinguendosi per competenza e capacità di visione politica. Il conferimento dell’incarico risponde all’esigenza di coinvolgere una figura professionale capace di collaborare attivamente con il sindaco metropolitano nella definizione degli indirizzi e delle politiche pubbliche dell’ente”, comunica la Città metropolitana.

L’incarico, da svolgersi a titolo gratuito, avrà durata annuale e potrà essere rinnovato. Le attività verranno esercitate in diretta collaborazione con il sindaco metropolitano all’interno di un rapporto fiduciario.

“Affrontare le sfide dello sviluppo del territorio – ha affermato il sindaco metropolitano Federico Basile – richiede competenze solide e conoscenza approfondita in settori strategici che condizioneranno le future scelte programmatiche. Il profilo dell’avvocato Laface risponde pienamente ai requisiti di affidabilità, visione strategica e conoscenza del contesto amministrativo, richiesti per l’espletamento dell’incarico. Con il suo supporto potremo rafforzare la capacità dell’ente di elaborare scelte efficaci e responsabili, in un quadro di legalità, concretezza e visione”