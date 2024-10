Città Metropolitane. In Sicilia elezioni rinviate a giugno 2025

L'attacco di Pd e 5 Stelle

Un’ennesima presa in giro per i cittadini e le istituzioni, le elezioni nelle ex Province sono diventate ormai la tela di Penelope del centrodestra: di giorno le indicono, di notte le rinviano”. Lo dice Michele Catanzaro capogruppo del Pd all’Ars a proposito della norma con la quale sono state rinviate al giugno 2025 le elezioni di secondo livello nei Liberi consorzi e nelle Città metropolitane già previste il prossimo 15 dicembre.

La norma è stata presentata in aula dal centrodestra durante la seduta di oggi. Al momento della votazione i deputati del gruppo Pd e delle altre forze di opposizione hanno esposto a Sala d’Ercole cartelli con la scritta “Vergogna”.

“Ennesima proroga dei commissari delle ex Province, ennesima farsa che va in scena all’Ars”.

È il commento del capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca, all’ennesimo rinvio delle elezioni dei vertici degli enti intermedi che mantiene ancora in sella i commissari.

“Ancora una volta – dice De Luca – l’egoismo del centro destra è più forte degli interessi dei siciliani e della decenza. Le spaccature all’interno della maggioranza hanno di nuovo la meglio su tutto e condizionano qualsiasi scelta di questo inconcludente governo che sta riuscendo a far rimpiangere perfino Musumeci e i suoi assessori”