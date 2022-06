CittadinanzAttiva unifica le assemblee e nomina Quartarone coordinatore a Messina - Tempostretto

L'unione fa la forza e CittadinanzAttiva raggruppa le assemblee territoriali per "difendere al meglio i diritti dei cittadini"

MESSINA – Si sono riuniti i coordinatori delle Assemblee territoriali di CittadinanzAttiva che operano nel centro della città. Francesca Quartarone, Pippo Pracanica, Domenico Interdonato e Dino Smedile hanno deciso di unificare le loro assemblee territoriali, intestando la nuova assemblea a Salvatore Vernaci, significativo dirigente dell’associazione (nella foto alcuni dei dirigenti, compreso l’ex asssessore Caroniti). Come cooordinatore della nuova assemblea territoriale, lo scorso 9 giugno, è stato eletto Nino Quartarone.

“CittadinanzAttiva sempre al fianco dei cittadini”

Ha sottolineato il neo coordinatore: “CittadinanzAttiva è da sempre a fianco dei cittadini che si battono per il mantenimento o il conseguimento di irrinunciabili diritti. Non si può non sottolineare come argomenti di grande interesse per i cittadini siano sfuggiti alla campagna elettorale. Ad esempio, nessuno ha parlato della mancata realizzazione del Centro di eccellenza di oncologia, che doveva essere allocato presso l’ospedale Papardo e operare in sinergia con l’Università e l’Asp di Messina”.

Aggiunge Quartarone, dirigente esperto di CittadinanzAttiva, che “la legge regionale 5/2009, tuttora in vigore, prevede al secondo comma dell’articolo 23 che il Centro di eccellenza oncologico, con la Fondazione “Saverio D’Aquino”, debba essere attivato nella città di Messina. Un emendamento proposto e fatto approvare dall’onorevole Giovanni Ardizzone”.

“Si realizzerà il Centro d’eccellenza oncologico?”

Annnuncia il coordinatore: “Intendiamo promuovere un convegno per erificare se esista la volontà politica di realizzare il Centro. Nessuno si è occupato degli ammalati di leucemia, che lamentano gravissime difficoltà per poter eseguire il trapianto di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche, terapia fondamentale per i pazienti leucemici, come meglio ci ha precisato il presidente della loro associazione, l’Ail, il dottor Giuseppe Augusto”.

“Tra le nostre battaglie – ha annunciato Quartarone – grazie alla disponibilità del commissario del Comune Leonardo Santoro e dell’Ircss Bonino Puleio, si è resa possibile la realizzazione a Messina di un Centro per l’autismo. Il tutto utilizzando le strutture e i finanziamenti disponibili, come da noi lungamente auspicato”.

Articoli correlati