Cittadini contro gli incivili, c'è chi lascia un messaggio - Tempostretto

La segnalazione di un lettore: c'è chi protesta contro le discariche in via Arte della Stampa

C’è chi lascia un messaggio contro chi abbandona i rifiuti in strada. Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Cittadini che protestano contro le discariche. Via Arte della Stampa, rione Ariella”.

In effetti la reazione dei cittadini contro le scorrettezze degli incivili è essenziale per vincere una battaglia destinata a migliorare la qualità della vita di tutti. È lecito pensare che chi ammorba i nostri quartieri con i suoi rifiuti irregolari non si farà certo irretire da un insulto, peraltro appropriato. Ma il messaggio è comunque utile, se non altro a fare capire che certi comportamenti non sono tollerati dalla maggioranza delle persone.