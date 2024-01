Cittanova. Il sindaco Cosentino aggredito dall’ex testimone di giustizia Nino Cento che smentisce

L'aggressione nei confronti del sindaco, prima verbale e poi fisica, sarebbe avvenuta nella giornata di ieri nel palazzo comunale

CITTANOVA – Il sindaco di Cittanova, Francesco Cosentino, sarebbe stato aggredito (il condizionale è d’obbligo), da Nino Cento, imprenditore ed ex testimone di giustizia. L’aggressione sarebbe avvenuta nel Municipio. Fatto smentito poco dopo attraverso i social proprio dall’ex testimone di giustizia. Il sindaco ad ogni modo, dopo la presunta aggressione, è stato soccorso dai medici del 118 ed è stato ricoverato in ospedale.

Nel frattempo in una nota a firma dell’amministrazione comunale si sostiene come sia ormai necessario “un deciso e tempestivo intervento per porre fine ad uno stato di cose che non risponde ai canoni minimi di una civile e serena convivenza. I continui attacchi e le virulente aggressioni verbali, con chiare modalità persecutorie, nei confronti del sindaco, hanno determinato un’escalation fino all’aggressione fisica allo stesso che ne ha determinato il conseguente ricovero. I continui appelli non hanno, ad oggi, impedito che il contesto sociale cittanovese subisse un imbarbarimento, che non ha risparmiato alcuna delle sue componenti, pesantemente insultate in ogni modo e spesso vilipese vergognosamente. Cittanova, nella sua storia, ha sempre dimostrato di incarnare idealmente i sacri principi della difesa del diritto e delle libertà democratiche. Il clima che attualmente si respira nella comunità va in direzione opposta e favorisce la crescita di “fenomeni” poco consoni alle tradizioni di cultura e civiltà che hanno sempre connotato il nostro paese. Anche per questo l’amministrazione Comunale esprime, con sdegno, ferma condanna per la vile aggressione al Sindaco Francesco Cosentino, da sempre strenuo difensore di un civile e democratico confronto. La figura del sindaco incarna lo Stato nella sua forma più vicina ai cittadini e, anche per questo, intendiamo manifestare la nostra vicinanza a Francesco Cosentino unitamente alla massima solidarietà che va estesa alla persona, oltre che alla figura istituzionale, e ai familiari così duramente provati da questa ingiustificata ed ingiustificabile violenza. Siamo convinti – conclude il comunicato dell’amministrazione di Cittanova – che non si può e non si deve cedere alle pressioni e alle intimidazioni, ma intendiamo chiedere, con forza, che le competenti autorità intervengano con decisione per riportare alla normalità lo svolgimento delle attività istituzionali”.

LA SOLIDARIETA’ DI FALCOMATA’

A stretto giro, nella tarda serata di ieri è giunta anche la solidarietà del sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, il quale ha espresso “piena vicinanza e solidarietà al collega sindaco di Cittanova Francesco Cosentino per la vile aggressione subita. Ancora una volta un amministratore del nostro territorio si trova suo malgrado a subire un assurdo episodio di violenza, nell’esercizio delle proprie funzioni di rappresentante della comunità. Una circostanza che deve far riflettere e che richiama le istituzioni ad un impegno collettivo e concreto, in difesa delle dinamiche democratiche, dei diritti, della sicurezza e delle prerogative degli amministratori eletti dal popolo”. Così in una nota il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando il grave episodio avvenuto oggi a Cittanova.



“Nella speranza che sia fatta al più presto piena luce sul grave episodio subito – ha aggiunto Falcomatà – intendo esprimere a nome della Città metropolitana la piena vicinanza nei confronti dell’amico e collega Francesco Cosentino, della sua famiglia e di tutta la comunità di Cittanova