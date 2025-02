Ciucci a Messina: “Il ponte è già partito, cantieri in primavera”

L'ad della Stretto è intervenuto a un convegno nel salone della Borsa con il senatore Germanà e il viceministro Rixi. Lo Bosco (Rfi): "Un'opera strategica"

MESSINA – “Il ponte sullo Stretto non partirà. Il ponte sullo Stretto è già partito come operazione. E l’obiettivo, come ha indicato il ministro Salvini, è di avviare i cantieri in primavera, dopo l’approvazione del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, n.d.r.)”. Così ha parlato stasera l’amministratore delegato della società Stretto di Messina. L’occasione è l’incontro dal titolo “Reti Ue e Ponte sullo Stretto, 3.660 metri di corridoio scandinavo per rimettere l’Italia al centro del Mediterraneo”. Un confronto in programma nel salone della Borsa del Palazzo camerale di Messina.

In programma gli interventi del presidente della Camera di commercio e di Uniontrasporti, Ivo Blandina; del presidente di Rfi, Dario Lo Bosco; del segretario dell’VIII commissione Lavori pubblici, il senatore

leghista Nino Germanà; del professore Giovanni Tesoriere e dell’ad Ciucci. A concludere l’iniziativa il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, il leghista Edoardo Rixi.

Ha messo in evidenza Ciucci: “Dato che ci sono più leggi del Parlamento che confermano quanto sia strategico il progetto ponte, e c’è un governo e un ministro delle Infrastrutture che supportano quotidianamente il progetto, è chiaro che la realizzazione del ponte sullo Stretto è già partita. Partita grazie allo stanziamento di 13 miliardi e mezzo di risorse finanziarie. E la prova forse è nelle iniziative no ponte. Da cortei in strada e cartelli sono passati a più ricorsi al Tar e class action, oltre a singolari presentazioni a Bruxelles. Si va in Europa per parlare male di un grande progetto italiano e per ostacolarlo”.

Lo Bosco: “Il ponte un’opera strategica”

Da parte sua, il presidente di Rfi, Rete ferroviaria italiana, Dario Lo Bosco, ha parlato del “ruolo strategico della grande opera in un quadro di rafforzamento delle infrastrutture nel Mediterraneo. Ferrovie, strade, mari, ponti: stiamo investendo sulle connessioni. 25 miliardi sulla Sicilia e altri grandi investimenti sulla Calabria”.

Ora serve il parere della commissione Via-Vas

In ogni caso, per il via libera al ponte sullo Stretto, serve il parere della commissione Via-Vas (Valutazione d’impatto ambientale e Valutazione ambientale strategica). L’autorizzazione Vinca (Valutazione d’incidenza ambientale) è in capo alla stessa commissione Via-Vas, in linea con un’interpretazione della Commissione europea del 2021.

